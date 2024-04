Dia do Beijo: os momentos de romance que aqueceram o BBB 24

Neste sábado (13) é celebrado o Dia Internacional do Beijo. Para os fãs de BBB 24 (Globo), também pode se comemorar o encerramento de mais uma edição do reality show. Com Alane, Davi, Isabelle e Matteus entre os finalistas, o programa está caminhando para seu fim. Durante a edição, no entanto, rolaram beijos que movimentaram a casa.

Relembre os beijos do BBB 24

Deniziane e Matteus. Eles estrearam o clima de romance no programa, e formaram o primeiro casal. No entanto, a relação chegou ao fim antes da sister deixar o reality.

BBB24 Deniziane e Matteus se beijam

Giovanna e Bin Laden. Esse casal também não durou até o fim do programa. Eles pararam de ficar antes da reta final, mas protagonizaram diversos momentos de carinho.

BBB 24: MC Bin Laden e Giovanna se beijam

Matteus e Isabelle. Nos quarenta e cinco do segundo tempo da temporada, Matteus e Isabelle resolveram se entregar para a paixão e protagonizaram um beijão no BBB 24.

BBB 24: Isabelle e Matteus trocam beijos durante a festa do Top 5

Cobertura especial do UOL no BBB

