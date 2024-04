Davi relembra trajetória no BBB: 'Sofri pra caramba, desde o primeiro dia'

Em conversa com Isabelle no BBB 24 (Globo), Davi — o primeiro finalista da edição — relembrou a sua trajetória no programa.

O que aconteceu

No papo, Isabelle parabenizou o amigo e disse que ele merece estar na final — o brother respondeu: "Sofri pra caramba. Desde o primeiro dia estou sofrendo."

O baiano ainda disse que a Prova do Finalista foi o "último gás" do reality: "Acabou o gás, já. Minha cabeça já está martelando aqui. Chega, chega de problema, chega de tudo. Foi uma grande batalha tribal."

A Cunhã pontuou: "Davi, eu queria muito ganhar essa prova, esse carro. Mas, vou te falar, estou tão feliz por você. Parece que eu ganhei, de verdade."

Minutos antes, em conversa com Alane e Matteus, Davi comentou brevemente sobre o sentimento de estar na final: "Não tem como explicar, é muita gratidão. Agradeço pelo Brasil, sempre. Valeu Brasil, cumpri a missão. Agora é só esperar."

