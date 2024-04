Após crime contra Penha, Elano decide fazer justiça com as próprias mãos

Do UOL, em São Paulo

No capítulo de 'Cheias de Charme' deste sábado (13), empreguetes decidem gravar clipe às pressas antes de Chayene voltar. Chayene chega em casa e encontra tudo no lugar.

Elano encontra Alejandro no condomínio e o confronta por assédio a Penha. Elano volta para casa e encontra Cida com Penha. Rosário visita Sidney e descobre que cirurgia está marcada para o dia seguinte.

Cida diz a Elano que não processa os Sarmento por gratidão. Naldo flagra Socorro tentando ver no que Kleiton está trabalhando. Empreguetes veem clipe e comemoram o trabalho.

Elano proíbe o clipe de ser veiculado na internet por questões legais. Penha aconselha Elano a insistir em conquistar Cida. Rosário e Inácio se beijam

Sobre "Cheias de Charme"

A novela acompanha a vida de três empregadas domésticas, Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond) que se conhecem na prisão. Lá, elas encontram afinidades umas com as outras e decidem fazer um pacto para, juntas, conseguirem melhorar de vida.