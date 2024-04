Saco de lixo e casca de frutas: Os looks inusitados de Beatriz no BBB 24

Durante sua passagem no BBB 24 (Globo), Beatriz surpreendeu com alguns looks diferentes.

O que aconteceu

A ex-sister mostrou sua criatividade ao customizar peças de roupas usando itens inusitados. Bia usou desde sacos de lixo até cascas de laranja e banana para os looks.

Ela chegou a ser advertida e, em seguida, punida pelo ato. Isso porque frutas, especialmente as cítricas, podem causar reações em contato com a pele por tempo prolongado.

Confira os looks:

BBB 24: Beatriz cria look com sacos de lixo Imagem: Reprodução: Globoplay

BBB 24: Beatriz fez um top usando laranjas Imagem: Reprodução/Globoplay

BBB 24: Beatriz cria look com casca de banana Imagem: Reprodução: Globoplay

BBB 24: Beatriz faz vestido com saco de lixo Imagem: Reprodução/Globoplay

