Estreante veterano: quem é Tulio Starling, protagonista de No Rancho Fundo?

O ator Túlio Starling, 34, está ansioso para a estreia de "No Rancho Fundo", nova novela das 6 da Globo. E o motivo é nobre: o mineiro vai fazer seu primeiro protagonista em uma novela. Ele vive o mocinho Artur Ariosto, filho adotivo de Dona Manuela (Valdineia Soriano) e Seu Ariosto (Eduardo Moscovis), e fará par romântico com Quinota (Larissa Bocchino).

Quem é Túlio Starling?

Natural de Belo Horizonte, Túlio começou a estudar teatro em 2003, aos 13 anos, e se formou em artes cênicas pela UnB (Universidade de Brasília) em 2015. Vive em São Paulo desde 2017, quando ingressou no Teatro Oficina, onde foi dirigindo por Zé Celso Martinez. Nos palcos, já atuou com grandes nomes do teatro brasileiro, como Hilton Cobra e Renato Borghi. No cinema, já trabalhou com Jesuíta Barbosa no curta-metragem "Água Doce" e com Letícia Colin e Bárbara Paz no filme "A Porta ao Lado".

Na TV aberta, Túlio fez uma participação no início de "Pantanal" (Globo), vivendo Chico Marruá, irmão de Juma (Alanis Guillen) que morria no segundo capítulo da trama. Em entrevista a Splash, o ator relacionou esse personagem com Artur, seu protagonista na próxima novela das 6:

A história dos dois é diferente. O Chico era de uma família muito forte, de uma mãe muito forte, a Maria Marruá. E, naquela família, tinha uma memória recente da perda dos irmãos. O Artur tem a perda no sentido da ausência, ele é órfão e cresceu no orfanato. Não foi adotado quando bebê, foi adotado tarde, como um menino grande. É uma pessoa que tem noção do que é viver sem referência familiar. Isso é uma perda também, no sentido da ausência.

Chico Marruá (Túlio Starling) em 'Pantanal' (2022) Imagem: Divulgação/Globo

Além de 'Pantanal', Starling pode ser visto nas séries "Justiça 2" e "Vicky e a Musa", ambas do Globoplay. Questionado se voltaria para uma terceira temporada da série infantojuvenil, o ator se mostrou empolgado: "Toparia dez temporadas de 'Vicky e a Musa'. Amo fazer o Dionísio, o Deus do teatro! E como tenho essa minha trajetória do Teatro Oficina, Dionísio de fato é cultuado profundamente no Teatro Oficina, então sou um devoto de Dionísio. Poxa, a chance de um devoto fazer o próprio santo, é só alegria."

Estreante veterano

Apesar de um longo currículo como ator, "No Rancho Fundo" será a primeira novela inteira de Túlio. "A gente está desde o final de janeiro gravando e tá chegando a hora da estreia, confesso que tô querendo muito que estreie, porque quero ver impresso o que a gente tem feito, até para a gente continuar o exercício. A gente precisa dessa temperatura da novela se tornando novela, encontrando o público, ver as cenas editadas. 'Nossa, isso funcionou'; 'isso é muito bom'; 'opa, isso posso fazer de outro jeito'. Quero ver para poder continuar a fazer".

Na trama, o ator divide a cena com atores veteranos, como Eduardo Moscovis, que vive seu pai, mas também com estreantes, como Larissa Bocchino, que vive Quinota, seu par romântico:

"Isso é maravilhoso, assim, fico todo dia feliz demais de brincar no parquinho com essa galera [...] O Du [Moscovis] é um doce, o cara é muito querido. A Larissa é um pouco mais nova que eu e tem um vigor muito forte, uma vontade muito forte e um talento assim impressionante".

Túlio Starling é protagonista de 'No Racho Fundo' Imagem: Philipp Lavra

Sobre fazer uma novela das 6 com muito romance, Túlio diz gostar de fazer o "clichê". "É muito gostoso fazer um clássico. É o romance da novela das 6 nesse registro que 'No Rancho Fundo' tem, que passeia por esse ambiente rural. Então, as coisas são recheadas de uma certa doçura, é muito gostoso. Às vezes tem gente que fica preocupado de ser clichê, mas todo clichê tem uma base na realidade, as pessoas reconhecem aquela experiência, aquele registro de amor, aquela coisa de ficar completamente apaixonado".

"No Rancho Fundo" repete a autoria e a direção de "Mar do Sertão" (Globo), além do retorno de alguns personagens da outra novela. "Fiquei muito feliz de ter o convívio desses colegas que já vem da novela, ou seja, que já traziam um certo DNA da nossa brincadeira, daquele imaginário da trama que a gente tá construindo. Importante beber do que vem junto deles".

'Matuto' nas redes sociais

Atualmente, Túlio tem pouco mais de 6 mil seguidores em seu Instagram, onde compartilha principalmente conteúdos relacionados aos seus trabalhos — além de alguns pessoais e com a namorada, a também atriz Nash Laila. "Eu não sou um cara muito das redes sociais, sou um pouco mais matuto nesse sentido. É tudo novidade essa questão da popularidade que a novela vai trazer. Isso para mim é tudo bem novo e inusitado".

Porém, ele se mostra aberto a compartilhar mais coisas em suas redes sociais e entende a importância disse sendo protagonista de uma novela. "É uma oportunidade de também ter essa experiência de maneira mais forte. É importante para minha carreira. Então, já estou procurando alimentar mais o meu Instagram e estou sempre investigando como pode ser tranquilo para mim dar esse acesso às pessoas a um pouco de mim, do meu dia a dia, da minha rotina de trabalho, das coisas que penso, das coisas que já fiz também. É importante."