Nasa apresenta como será a próxima geração de carros para missão na Lua

A Nasa divulgou a seleção de três empresas para o aprimoramento de seus veículos de terreno lunar (LTV, na sigla em inglês). Um destes modelos será o que os astronautas da missão Artemis V - com previsão para ocorrer em março de 2030 - utilizarão para realizar pesquisas científicas na Lua.

O veículo

Intuitive Machines, Lunar Outpost e Venturi Astrolab foram as empresas escolhidas e desenvolverão seus veículos para a exploração lunar. Agora, cada fornecedor fará um estudo de um ano para desenvolver um sistema que atenda aos requisitos da Nasa na fase preliminar do projeto.

Depois, a agência emitirá uma solicitação de proposta aos fornecedores qualificados para uma missão de demonstração na Lua para validar o desempenho do veículo e a segurança antes da missão. Por isso, a data da entrega do LTV não está definida ainda, assim como quantos serão feitos.

Veículo deverá ser capaz de lidar com as condições extremas no Polo Sul da Lua e necessitará ter tecnologias avançadas para gerenciamento de energia e precisará contar com direção autônoma e sistemas de comunicação e navegação de última geração.

O LTV será usado para explorar, transportar equipamentos científicos e recolher amostras da superfície lunar mais longe do que os astronautas conseguissem ir a pé, maximizando os retornos científicos.

O programa Artemis deverá levar humanos novamente para a Lua em setembro de 2026, pela missão Artemis III.

Através do Artemis, a Nasa enviará astronautas para explorar a Lua. Um dos focos é a diversidade, com a primeira mulher, a primeira pessoa negra e o primeiro astronauta parceiro internacional sendo levados à Lua. Com isso, a agência visa constituir uma base para fazer missões tripuladas a Marte no futuro.