Não é só a Ferrari: MC Ryan tem Porsche, Lamborghini e mais na garagem

MC Ryan foi levado para a sede da PF (Polícia Federal), na tarde desta quinta-feira (11), e teve a Ferrari apreendida.

O veículo estava com bloqueio de circulação. Ryan foi liberado após prestar esclarecimentos.

Garagem de milhões

Além da Ferrari 458, Ryan já mostrou que tem uma Ferrari Roma, avaliada em até R$ 5 milhões, uma Lamborghini Aventador roxa, avaliada em R$ 4 milhões, uma Porsche 911 Carrera, que custa cerca de R$ 900 mil, e uma Lamborghini Urus, que pode chegar a R$ 4,3 milhões.

Os carros de luxo contrastam com o Palio que o MC também mantém na garagem. O carro está sendo assinado por amigos de Ryan e ele pretende leiloar o veículo.

O que aconteceu

Agentes da Força Tática em apoio ao 7º Batalhão de Polícia Metropolitana abordaram o cantor por volta das 15h, na avenida do Estado com a rua Cantareira, na região central da capital paulista. Ele estava dirigindo uma Ferrari (modelo Roma), avaliada em R$ 3,9 milhões.

Na sequência, a polícia verificou o emplacamento e constatou que o veículo estava com bloqueio de circulação realizado pela 1° Vara Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores.

Ele foi levado para a sede da Polícia Federal, prestou esclarecimentos e liberado. A Ferrari, no entanto, foi apreendida.

O artista deixou a delegacia sorridente por volta das 18h30 e conversou com jornalistas no local: "O carro? Eu tomei um enquadro e agora o carro vai ficar aí. O carro vai sair amanhã, chefe! É cores, o carro era preto e eu deixei vermelho (....) Sempre tem perseguição contra nós. Eu estava indo trabalhar, fazer um clipe e a polícia me levou."

O polícia não gostou, eu também não tinha colocado no documento, aí me trouxeram aqui. MC Ryan

A Splash, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) explicou que o artista foi conduzido à sede da PF devido à restrição.

Policiais militares da Força Tática em apoio ao 7° Batalhão de Polícia Metropolitana (BPM/M) realizavam diligências, por volta das 15h desta quinta-feira (11), na Avenida do Estado, quando avistaram uma Ferrari modelo Roma se deslocando próximo ao local. De pronto, os PMs verificaram o emplacamento, onde constou que o automóvel estava com bloqueio de circulação realizado pela 1° Vara Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores. Por esse motivo, o motorista foi abordado e conduzido à superintendência da Polícia Federal. Secretaria de Segurança Pública, em nota

A reportagem também questionou a Polícia Federal, mas sem resposta até o momento. Caso haja retorno, o texto será atualizado.

'Tomei enquadro e o carro vai ficar aí', brinca MC Ryan após sair da sede da PF. Veja: pic.twitter.com/fB6G3P2jKo -- Brasil Urgente (@brasilurgente) April 11, 2024

O próprio artista filmou o momento da abordagem e divulgou em suas redes sociais. Ele também se manifestou oficialmente, admitiu erro e elogiou o trabalho da polícia.

FAMOSOS: MC Ryan SP se pronuncia, admite erro, elogia o trabalho da polícia e critica veículos da mídia que se aproveitaram de sua imagem para 'surfar' na situação. pic.twitter.com/do1lz3boFr -- DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) April 12, 2024

Ryan faz coraçãozinho

Ao chegar a delegacia, o funkeiro fez um coraçãozinho para o helicóptero da TV Record, que fazia a transmissão ao vivo.

A imagem logo viralizou pelas redes sociais.

mc ryan indo preso pela PF e mando coração pro helicóptero da record kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/Hq73iZMPJ4 -- Fey (@digg_fake) April 11, 2024

Quem é MC Ryan

Aos 22 anos, o cantor acumula hits e já emplacou canções no Top 200 Brasil. Entre seus principais sucessos estão "Sereia", "Felina", "Namora Aí" e "Ela Pirou na Dodge Ram".

O artista registrou mais de 17 milhões de ouvintes mensais só no Spotify em 2023. Em setembro, por exemplo, ele foi o artista brasileiro mais escutado na plataforma.

Ryan é da favela Zaki Narchi, localizada na zona norte de São Paulo. Ele chegou a morar no interior do estado. As suas raízes são sempre lembradas em suas músicas, como em "Favela", canção feita com MC IG, MC Cebezinho, MC Kadu, MC Paiva e MC Neguinho do Kaxeta.