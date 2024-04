Se hospedaria em avião? Boeing 747 tem 33 quartos e suíte na cabine

Desde 2009, um hotel nos arredores do aeroporto de Estocolmo, capital da Suécia, funciona dentro de um Boeing 747.

Conheça o Jumbo Stay

O avião é um Boeing 747-212B usado. Originalmente construída em 1976 para a Singapore Airlines —mais tarde servindo também na lendária Pan Am—, a aeronave foi operada pela última vez pela Transjet, uma companhia aérea sueca que faliu em 2002.

Oscar Diös, proprietário do hotel "diferentão", comprou a aeronave em 2006. O inusitado estabelecimento, batizado de "Jumbo Stay", está agora operando em uma área do aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, na Suécia.

O local ficou pronto para receber hóspedes em janeiro de 2009. O hotel foi feito seguindo padrões comuns de construção, sujeito às mesmas exigências de controle climático e isolamento, por exemplo.

Jumbo Stay (Suécia): Os aficionados por aviação encontram seu lugar próximo ao aeroporto de Arlanda, em Estocolmo. Pelo menos se a ideia é encontrar um lugar para passar a noite. Lá, um antigo jumbo foi convertido em hotel Imagem: Divulgação

Aeronave que tinha capacidade para levar até 450 passageiros foi transformada em um hotel de 33 quartos. As diferentes acomodações, com cerca de 6 metros quadrados cada, podem ter de uma até quatro camas. Alguns quartos são suítes, enquanto outros fazem parte do pacote com banheiros compartilhados.

Quartos do "Jumbo Stay", na Suécia Imagem: Divulgação/Jumbo Stay

O hotel-avião também oferece área de refeições, banheiros e rede de wi-fi gratuita para os hóspedes. Para chegar até a recepção, os turistas devem subir uma escada anexada à aeronave.

Até mesmo os funcionários do hotel se vestem como comissários de bordo, segundo o Business Insider.

O Boeing 747 que abriga o hostel "Jumbo Stay" oferece área de refeições e wi-fi Imagem: Divulgação/Jumbo Stay

As diárias do Jumbo Stay vão de 450 coroas suecas (cerca de R$ 212) até 1.895 coroas suecas (R$ 895). A diária de valor mais alto é da suíte instalada no que costumava ser a cabine dos pilotos do Boeing. Com vista panorâmica do aeroporto, o quarto preservou algumas características importantes do avião, como o painel de controle.

Acomodação do Jumbo Stay, na Suécia Imagem: Divulgação/Jumbo Stay

Diös contou à CNN que 60% dos hóspedes são estrangeiros, enquanto o restante é sueco. "São hóspedes curiosos que desejam uma experiência que você não consegue em um hotel comum", disse.