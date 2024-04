'Haikyu', 'Blue Lock' e outros animes para ver nos cinemas brasileiros

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o Mundo dos Animes.

Os filmes de "Haikyu!!", "Blue Lock" e "Overlord" serão lançados no Brasil pela Crunchyroll em parceria com a Sony Pictures. O anúncio aconteceu na última edição do CinemaCon, em Las Vegas. O primeiro longa a chegar será "Haikyu! The Dumpster Battle", a primeira parte da duologia adaptando o arco final do mangá de vôlei. Os demais filmes continuam sem data.

Nos últimos anos a Crunchyroll tem feito parcerias para trazer longa-metragens de anime aos cinemas brasileiros. Agora em abril, por exemplo, estreia "Spy X Family Código: Branco", levando às telonas os personagens do aclamado anime.

O mangá "O Cara Que Estou a Fim Não É Um Cara" será lançado no Brasil pela NewPOP Editora. A autora Sumiko Arai revelou a informação em suas redes sociais, e a editora brasileira confirmou o lançamento previsto para maio. Na história, uma garota se apaixona por um rapaz sem perceber que ele é apenas outra garota. As duas formam uma amizade unidas pelo amor ao rock.

Mangá 'Frieren e a Jornada Para o Além' Imagem: Reprodução/Shogakukan

Vários mangás publicados no Brasil foram indicados na 48ª edição do Kodansha Awards. "Frieren e a Jornada para o Além" concorre na categoria de melhor shonen e "Um Sinal de Afeto" disputa na categoria shoujo. Na lista das indicações gerais estão "O Incidente de Darwin" e "Oshi no Ko: Minha Estrela Preferida". Para quem ainda se perde nessas demografias, há um artigo explicando isso.

A nova temporada de "Demon Slayer" nem estreou, mas já teve dublagem anunciada pela Crunchyroll. Os novos episódios com vozes em português devem sair algumas semanas após o lançamento da versão legendada.

"Shurato" foi "revivido" e ganhará uma remasterização no Japão. Em comemoração aos 35 anos do anime, a Tatsunoko anunciou que lançará uma versão remasterizada da animação que fez sucesso no Brasil nos anos 1990. Não foi informado se esse retorno será para home-vídeo ou algum streaming.

Anime 'Ano Hana' Imagem: Reprodução/A-1 Pictures

Recomendação para Fim de Semana: "Ano Hana"

Anime narra a história de um grupo de amigos que eram muito unidos na infância, mas após uma tragédia todos se afastaram. Anos depois, todos se reencontram para fazer as pazes com o passado e relembrar alguns fantasmas daquele tempo que eram tão felizes.

"Ano Hana" é um clássico dos clássicos dos animes, uma série obrigatória para sua carteirinha de otaku. É uma história triste, mas que traz um conforto para a alma. É uma história sobre aproveitar a vida com as pessoas que amamos. O anime tem 11 episódios e está disponível na Crunchyroll.