Filha de Faustão faz rara aparição com namorado; quem é o rapaz

Lara Silva, filha do Faustão, fez uma rara aparição como namorado, Julinho Casares, na noite de quinta-feira (11), na festa de lançamento do álbum "Tara e Tal", da cantora Duda Beat.

Os dois namoram desde abril de 2020, mas seguem a linha de Fausto Silva de viver o relacionamento longe dos holofotes das redes sociais.

Quem é o rapaz

Defensor dos direitos dos animais. Casares decidiu criar em 2017 um canal no YouTube chamado "Bom Pra Cachorro". A ideia era mostrar o seu trabalho com o mundo pet e auxiliar o público com dicas de cuidados básicos com os animais.

Ele comanda o quadro Enquanto Meu Dono Não Vem, no Hoje em Dia (Record). Ele ajuda famílias a buscarem soluções no trato com cães que fazem bagunça, latem muito, entre outros problemas, no dia a dia.

Lara Silva e o namorado, Julinho Casares Imagem: Reprodução / Instagram

Em 2012, Julinho Casares se tornou notícia no Brasil graças à conquista do Campeonato Sul-americano Sled Dog. No torneio, realizado na cidade de Ushuaia, na Patagônia Argentin, os atletas competiam contra 19 pessoas que pilotavam trenós puxados por cães. Ele venceu a categoria de cachorros da raça pura malamute-do-alasca.

Com conquista no torneio de trenós, Julinho foi convidado para participar do Domingão do Faustão (Globo), em 2013.

Julinho Casares é torcedor fanático do São Paulo Futebol Clube. Aliás, o apresentador possui uma relação próxima com o dia a dia do clube do Morumbi em razão do pai, Julio Casares, ser o atual presidente do time de futebol.

Ele acumula mais de 690 mil seguidores no Instagram. A maioria das publicações, no entanto, estão relacionadas com o trabalho.