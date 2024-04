Fernanda expõe planos de cirurgia no nariz: 'Me deixa triste'

Fora do BBB 24 (Globo), Fernanda expôs que pretende passar por uma transformação física.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em entrevista ao Extra publicada hoje (12), Fernanda confessou que "nunca gostou" de seu nariz. "É uma coisa que me deixa triste comigo mesma. Acho que ele não orna 100% com o resto. Se eu tiver a possibilidade de mudar e dinheiro, com certeza farei (o procedimento). Farei com orgulho. Quero demais um nariz lindinho para sempre", afirmou.

Essa não seria a primeira cirurgia estética de Fernanda, que já colocou silicone nos seios.

Na entrevista, a ex-sister também disse que costuma cuidar do corpo desde a adolescência. "Faço academia desde os 15 anos. Sempre gostei de manter o corpo e, quando comecei a trabalhar com modelo, vi que era fundamental, necessário. Além da musculação, eu dançava na minha adolescência. Sempre fui ativa. Sei também que tenho uma genética muito favorável, papai do céu abençoou", disse.

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 21º Paredão e tirar da final do programa? Resultado parcial Total de 337507 votos 41,78% Alane 54,54% Isabelle 3,68% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 337507 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash