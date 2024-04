Fãs e atores se despedem de 'Elas por Elas' nas redes sociais: 'Chorando'

Na sexta-feira (12), foi ao ar o último capítulo da novela "Elas por Elas" (Globo). Com isso, o folhetim ficou no topo dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que aconteceu

Com a exibição do capítulo final, a novela das 6 virou o assunto mais falado no X (antigo Twitter). "Última vez da minha abertura e queria aproveitar pra agradecer 'Elas por Elas' e esse elenco lindo que foi tão especial pra mim. Deborah Secco, Castorine, Rayssa Bratillieri e todo elenco que interage com a gente aqui no Twitter e faz a experiência ainda melhor. Vou sentir saudade", se emocionou uma fã.

Alguns atores também aproveitaram o momento para se despedirem de seus personagens. "Esses meses foram tão incríveis e especiais. Apesar da correria de trabalho, amava entrar aqui por alguns minutos todos os dias pra ver o que vocês estavam falando sobre Lara, sobre 'Elas por Elas'. Fico feliz que vocês tenham gostado, porque eu amei dar vida à essa personagem linda!", escreveu Deborah Secco. "Tô emocionado aqui", também disse Lázaro Ramos ao acompanhar o último capítulo.

O último capítulo foi marcado por alguns casamentos, como o de Carol (Karine Teles) e Natália (Mariana Santos). O ship 'Narol', que junta o nome das duas personagens, também ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Elas casaram. Tô chorando!", comentou uma internauta. "Teve casamento lésbico às 18h na tv aberta", comemorou outra.

No fim, assim como no primeiro capítulo, "Elas por Elas" se encerrou com um reencontro das 7 protagonistas depois de muitos anos. "Já estou com saudade! Foi um novelão acima de tudo! Que dó da Helena", disse um fã.

Eu tô muito apaixonada nessa sequência, que coisa mais linda #ElasPorElas pic.twitter.com/59zJQs2pYx -- maria (@claracaetano__) April 12, 2024

Ah amores? esses meses foram tão incríveis e especial ?? apesar da correria de trabalho, amava entrar aqui por alguns minutos todos os dias pra ver o que vcs estavam falando sobre Lara, sobre #ElasPorElas? fico feliz que vcs tenham gostado pq eu amei dar vida à essa personagem? https://t.co/YpCBFsUYk8 -- Deborah Secco (@dedesecco) April 12, 2024

ELAS CASARAM MDS TO CHORANDO



CASAMENTO NAROL#ElasPorElas pic.twitter.com/jfL0akGugr -- camis (@camisdemarre) April 12, 2024

TEVE CASAMENTO LÉSBICO AS 18h NA TV ABERTA SIM #ElasPorElas

pic.twitter.com/8C7wFTwDsE -- Lesbocine (@lesbocine) April 12, 2024

Lario outro casalzão maravilhoso sendo uma das melhores realizações da trama e a química linda de Deborah Secco e Lázaro Ramos#ElasPorElas pic.twitter.com/f3eD1AnITF -- Tiago Dias Brandwain de Vielmond (@dia_tiago) April 12, 2024

(morrendo que o capítulo até agora foi um minuto de resolução do gancho passado e QUASE DOIS BLOCOS DE CASAMENTO) #ElasporElas pic.twitter.com/BTR8Erksno -- Melodramáticos (@melodramatic0s) April 12, 2024

O melhor do remake de #ElasPorElas tem nome e sobrenome: Mário Fofoca



Mário e Lara são os melhores personagens. E o Lázaro foi um grande acerto pic.twitter.com/HrIbvoWQdS -- (@vitorpeccoli) April 12, 2024

Eu tô muito apaixonada nessa sequência, que coisa mais linda #ElasPorElas pic.twitter.com/59zJQs2pYx -- maria (@claracaetano__) April 12, 2024

A HELENA NESSE PIQUE NO FINAL



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK#ElasPorElas pic.twitter.com/Gp1gFAvwo7 -- maricota | eternal sunshine ?? (@ilymaricota) April 12, 2024

elas por elas acabou. eu queria agradecer por tudo tudo mesmo, foi incrível, cada segundinho, cada capítulo, foi tudo lindo. estou extremamente agradecida por ter acompanhado essa novelinha, vai fazer falta #ElasPorElas pic.twitter.com/ZkDGiqrI5K -- nalu do café (@itfolkss) April 12, 2024