Estrela do k-pop, Park Boram é encontrada morta aos 30 anos

Park Boram, 30, foi encontrada morta na quinta-feira (11). A informação foi confirmada pela Xanadu Entertainment, agência da artista de k-pop,a imprensa internacional.

A causa da morte não foi revelada. O caso será investigado pela polícia.

Carreira

Park preparava um retorno para celebrar seus 10 anos de carreira. A cantora e atriz iniciou no mundo artístico aos 17 anos ao participar da série de competição musical Super Star K2, em 2010.

Seu primeiro single, Beautiful, com o rapper Zico, alcançou o segundo lugar na parada de singles da Coreia do Sul. A música lhe rendeu o prêmio de Artista do Ano no Gaon Chart Music Awards de 2014.

O último trabalho de Park foi lançado no último dia 3. Ela celebrou o lançamento do single "I Miss You".

Como atriz, seu trabalho mais famoso foi na minissérie Chiljeonpalgi, Goohaera. Com apenas uma temporada, ela foi lançada em 2015.