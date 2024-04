Enquete UOL BBB 24: parcial mostra sister em desvantagem após bronca

Com a vitória de Davi na última prova do BBB 24, Alane, Isabelle e Matteus se enfrentam no paredão. Com mais uma eliminação, o programa formará o Top 3 da final.

O que diz a enquete UOL

De acordo com a última parcial, atualizada às 18h25, Isabelle Nogueira recebeu 57,07% dos votos para deixar o programa.

Em segundo lugar, Alane aparece com 38,82% dos votos na berlinda.

Um dos fatores que podem ter prejudicado a Cunhã foi o último 'Sincerão'. Tadeu chegou a dar um puxão de orelha na sister por 'sabonetar' na hora de explicar por que tinha escolhido Alegrete como o mais 'vtzeiro' da casa.

Matteus é o favorito nessa votação e recebeu apenas 4,12% dos votos para deixar o reality show.

Vale reforçar que a votação oficial da TV Globo ainda não foi aberta. Na noite desta sexta-feira (12), Tadeu Schmidt vai oficializar a vitória de Davi na prova de resistência, ouvir as defesas dos emparedados e abrir a votação.

O último eliminado será revelado no domingo (14), logo após a exibição do 'Fantástico', a partir de 23h10. O BBB 24 chega ao fim na terça-feira, dia 16 de abril.