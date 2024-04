Enquete UOL BBB 24: disputa acirrada impacta parcial do último paredão

Do UOL, em São Paulo

Chegou a hora da verdade! Com a vitória de Davi na prova do finalista, Alane, Isabelle e Matteus vão disputar o último paredão do BBB 24.

O que diz a enquete UOL

De acordo com a parcial atualizada às 12h20, a disputa está bem acirrada entre Alane e Isabelle.

A Cunhã já recebeu 49,26% dos votos para permanecer no jogo. Alane aparece na sequência com 46,21%.

As porcentagem surpreendem especialmente pelo favoritismo que Isabelle mantinha até então, e sendo grande amiga de Davi.

Ainda segundo a votação, Matteus já tem lugar garantido no Top 3 com apenas 4,54% dos votos para ser eliminado.

Vale lembrar que a votação oficial da TV Globo ainda não foi aberta. Na noite desta sexta-feira (12), Tadeu Schmidt vai oficializar a vitória de Davi na prova de resistência, ouvir as defesas dos emparedados e abrir a votação.

O último eliminado será revelado no domingo (14), logo após a exibição do 'Fantástico', a partir de 23h10. O BBB 24 chega ao fim na terça-feira, dia 16 de abril.