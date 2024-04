Assim como no BBB, Bia leva bronca no Café Com Eliminado: 'Não era alegria'

Beatriz, eliminada no 20º Paredão do BBB 24 (Globo), participou esta manhã do "Café com Eliminado" do Mais Você. Assim como sua passagem pelo reality show, onde ela levou algumas chamadas de atenção do apresentador Tadeu Schmidt, Ana Maria Braga acabou dando "broncas" na ex-sister.

O que aconteceu

Logo no início do quadro, Ana Maria Braga mostrou o momento em que Bia derrubou Tadeu Schmidt após sua eliminação. A apresentadora brincou: "Você chegou chegando com o Tadeu no papo com o Tadeu fora da casa, né? Foi por isso que eu resolvi não ir aí [no estúdio onde Bia estava] hoje".

"Pra eu não te derrubar, né, Ana?", riu Bia.

Ana Maria Braga questionou Beatriz diante das fotos pré-BBB em que ela aparece bem produzida em relação à maquiagem "exagerada" que ela usou dentro da casa. "Por que dentro da casa você não soube usar maquiagem? O seu blush, parecia que estava numa festa junina. E as pessoas falavam: mas como, se ela é tudo isso aqui fora?", disse a apresentadora.

"Na verdade, essas fotos, as pessoas me maquiavam. E realmente eu não sou boa para me maquiar. Eu passava base na casa, e a Alanae falava: 'por que você está batendo assim?'. Eu só sei passar base, blush e uma sombrinha...", respondeu a ex-sister. Ana rebateu, rindo: "Blush você não sabe, não".

Beatriz afirmou que a película dos espelhos da casa pode ter afetado sua maquiagem. "Lá dentro, os espelhos têm câmera, é um espelho mais escuro. E eu sempre comentava: 'cara, parece que eu não tô maquiada'. Talvez seja aí que eu tenha exagerado, por me olhar no espelho de lá e achar que está faltando maquiagem".

A guarulhense negou que tenha feito um "personagem" no reality. "Até achei engraçado quando o pessoal perguntou se eu era um personagem. Eu sou exatamente assim. Eu vou, brinco, pulo. A alegria me move. Eu tenho uma alegria em mim que não sei explicar. Eu gosto de cantar, viver o momento, me jogar. Desde criança", declarou Bia.

Ela ainda acrescentou: "Com seis anos de idade, minha mãe me levou no médico porque achou que eu não era normal. O médico me examinou e disse: 'Ela é normal. Ela não tem nada. Só que ela nasceu pra brilhar'".

O episódio em que Beatriz subiu no palco durante show de Xande de Pilares foi lembrado. Ana reforçou que a ex-sister poderia ter prejudicado toda a casa com essa infração, apontou que Bia "não escutou, nem olhou" os brothers que tentaram alertá-la diversas vezes e perguntou o que ela acharia se outra pessoa tivesse agido da mesma maneira.

A ex-sister se justificou: "Eu ia deixar, ia reagir normal. Eu gosto da farra, da alegria. Claro, foi uma coisa que realmente não podia [fazer]. Depois a produção chamou minha atenção. Mas eu vivi tanto aquele momento. Porque o Xande, pra mim, é uma inspiração. O show dele, por mais que eu vá em vários shows dele, no Big Brother é uma coisa que ultrapassa o normal. Quando você vê um ídolo seu cara a cara é muito forte. Ali eu saí de mim".

"Olhando assim, realmente, não pode. Levei chamada. Mas eu fui tão feliz, me entreguei, vivi. E a vida é isso, é uma só. Tem que viver. Claro, errar, aprender, mas viver. Alegria é o que move a gente. Se a gente não levar alegria, botar pra fora, não dá certo", completou.

Ana Maria apontou que Bia, na verdade, "não aprendeu com o erro" e citou os looks com frutas. A sister levou a casa para o "Tá Com Nada" por usar uma roupa com cascas de banana após ter sido advertida por Tadeu Schmidt quando fez uma peça feita com laranjas. Bia disse: "Com a fruta eu tenho um negócio desde aqui de fora. É uma coisa que eu gosto e também não sabia da questão da casca de fruta [que pode causar reações na pele]".

"É, mas não é legal...", insistiu Ana Maria. Bia continuou: "Vamos ver uma parte boa do meu erro. Viralizou aqui fora. Fiquei tão feliz. Tem uma influenciadora, criança, que montou um biquíni com a casca de laranja".

A apresentadora chamou atenção da ex-sister: "Pois é, mas olha o perigo! Você viraliza uma coisa que pode fazer mal pra algumas pessoas. Ela vai ter uma queimadura. A gente tem que pensar um pouco, antes de pensar em viralizar", alertou Ana Maria.

Sobre a vida fora da casa, Beatriz mostrou não acreditar em uma amizade com algumas sisters do quarto Gnomo. Respondendo quem não teria a amizade dela, a guarulhense falou: "Acho que talvez algumas pessoas com quem eu não me conectei, como a Fernanda. Foi uma participante que, dentro do jogo, não teve muita conexão [entre] eu e ela. Talvez aqui fora essa conexão também não aconteça. Pitel, no começo, a gente teve uma interação, e depois acabou não tendo. Não sei. O tempo que vai dizer, eu estou super aberta a conversar".

"Seja mais objetiva nas próximas respostas, tá bom?", pediu Ana Maria, com bom humor.

Ana Maria continuou dando "broncas" na ex-sister após perguntar quem ela acredita que vai vencer o reality. "Eu acho que o campeão é o Davi. [Em segundo lugar] Matteus e [em terceiro] Isabelle. Eu gostaria que a Alane ganhasse. Alane em primeiro, Davi em segundo. Adoro Isabelle e Alegrete [Matteus], é difícil montar um pódio. Mas eu gosto muito da Alane também. Torço muito por ela", disse Bia.

Ana Maria ironizou, insinuando que a guarulhense estaria fugindo das respostas: "Você tomou banho com muito sabonete esta manhã".

O momento em que Beatriz desfilou com frutas na cabeça durante discussão com Davi também foi citado. "Começou uma treta nunca vista entre vocês e, em vez de conversar, você pegou um cacho de banana e colocou na cabeça", falou a apresentadora.

"É alegria!", afirmou Bia. Ana Maria retrucou: "Alegria não era, não. Isso não era alegria".

Bia, então, confessou: "Eu fiquei um pouco magoada, porque ele me chamou de egoísta e [disse] que eu não sabia quem eu era. De um jeito incisivo. E, nessa reta final, junta muita ansiedade, muito medo. E qualquer coisa a gente já leva pro outro lado. Mas, independente de qualquer coisa, eu torço muito pelo Davi. Inclusive fiquei magoada com ele por gostar muito dele".

Por fim, Beatriz também divagou quando deveria definir quem ela acredita que será o próximo eliminado. "Estou torcendo pela Alane, que ela não seja eliminada. Eu acho que fica Davi, Matteus... Agora não sei se fica Alane ou Isabelle. A minha torcida é da Alane. Eu amo a Isabelle também, mas a Alane é meu pódio", refletiu a ex-sister.

"Mulher, quem é que sai? Quem é que sai?", insistiu Ana Maria. "Tá, então a Isabelle. Porque Alane é meu pódio. Alane e Matteus", concluiu Beatriz.