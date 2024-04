Desculpa a Sabrina Sato, polêmicas: o que Beatriz disse após sair do BBB

Beatriz deixou o BBB 24 (Globo) no 20º Paredão, contra Davi e Isabelle. Confira o que a vendedora comentou após ser eliminada e participar do Bate-Papo BBB, com Ed Gama e Thaís Fersoza.

O que Beatriz disse após ser eliminada

A ex-sister negou que tivesse colocado lente de contato no dente. Ela apontou: "Nunca tive, é meu dente mesmo. Tem até um buraco aqui. Ganhei um patrocínio, daqueles que você faz em casa com um molde. Mas só isso".

A vendedora declarou que sairia do programa mesmo que não tivesse discutido com Davi. No Bate-Papo, ressaltou: "Vendo aqui, acho que mesmo que a gente não tivesse discutido, eu também sairia. Ficou claro que ele é o campeão".

VAR de exageros. Ao rever os momentos polêmicos, ela opinou: "Eu acho que esses momentos, talvez, tenham levado à minha eliminação. De ter passado desse ponto".

Gafe com nome de apresentador. Beatriz chamou Ed Gama várias vezes de Edgar e ele a corrigiu. Em seguida, ela caiu na gargalhada e se desculpou pelo equívoco.

Choque com seguidores. A ex-participante também se surpreendeu com o aumento do número de seguidores e vibrou: "Quatro milhões, meu Deus! É muita gente! É a minha conta no Instagram mesmo? Estou chocada, não acredito!".

Tombo de Sabrina Sato e desculpa. Na conversa, admitiu seu erro ao derrubar a ex-BBB e pediu desculpa: "Desculpa, Sabrina! Desculpa, Brasil! Eu juro que foi natural porque a gente está lá confinado. Vemos vocês na TV, então é muito louco (...). Quando vê assim, de fora da casa, se você é muito emocionado só fica pior. Mas é errado, não justifica o meu erro".

Beatriz confessou que não se preparou para o programa. Ao ser questionada, pontuou: "Pior que eu não me preparei. Sempre falei, na seletiva inclusive, que a vida me preparou. Mas em questão de 'lá dentro vou fazer assim ou assado', pelo contrário. Sempre pensei: 'Lá dentro não vou planejar nada, só viver'".

A integrante do grupo Fadas contou a origem do bordão "Brasil do Brasil". "Tudo começou com 'Brasil no Brás', e aí pegou. No BBB, não sei quando falei 'Brasil do Brasil' pela primeira vez", anunciou.

Enquete UOL BBB 24: o que eliminou Beatriz no Paredão perto da final? Resultado parcial Total de 2035 votos Problematizar boa parte dos acontecimentos 8,01% Achar que as festas eram só pra ela 2,06% Querer ser o centro das atenções 19,90% Inconveniência com famosos 1,03% Treta com Davi nos últimos dias 64,52% Desafiar as ordens da produção 4,47%

