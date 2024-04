Matteus lamenta desistência de Prova do Finalista: 'Ranço de mim mesmo'

Matteus e Isabelle lamentaram não terem resistido na Prova do Finalista do BBB 24 (Globo). Ele desabafou sobre a sua frustração no Quarto Fada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O participante confessou: "Estou que não consigo nem me olhar no espelho de tanto ranço de mim mesmo de não poder (...). Guria, eu sempre sonhei em ter uma caminhonete. Quem é que nunca sonhou em ter uma caminhonete daquela ali? Ainda mais que no campo todo mundo tem...".

Após revelar que criou expectativas sobre a prova que o levaria ao top 3 e o carro, a sister concordou: "Eu também, mas não só pelo carro. Pela vaga".

Os dois deixaram a disputa após passarem mal. Ambos vomitaram e desistiram da Prova do Finalista. Por isso, já estão no último Paredão da temporada.

Enquete UOL BBB 24: após eliminação de Beatriz, quem é o favorito do top 4? Resultado parcial Total de 27435 votos 12,21% Alane 44,39% Davi 8,06% Isabelle 35,34% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 27435 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash