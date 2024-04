Yas: Infantil e invejosa, Bia perdeu para si mesma a vaga na final do BBB

Beatriz, 23, aparece nas enquetes de intenção de voto como mais a provável eliminada do BBB 24 (Globo) neste 20º paredão. Ela aparece como opção de 69,61% dos votantes contabilizados pelo agregador de enquetes Votalhada, bem à frente de Isabelle (20,75%) e Davi (9,64%).

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, avaliou a perda do favoritismo de Bia como o grande plot twist do BBB 24. "Me deixa impressionada o quanto esta edição tomou rumos completamente diferentes do que esperávamos. O [provável] fato de ela sair comprova que nunca se pode esperar que o jogo esteve decidido [antes de acabar]."

Para Fiorelo, a única responsável por essa infeliz reviravolta é a própria vendedora do Brás. "A Bia perdeu para si mesma. Ela perdeu a mão nessa coisa do exagero, da caricatura de si própria. Por mais que ela seja uma pessoa feliz, isso de ela não respeitar o espaço do outro começou a incomodar quando se tornou frequente."

O medo de ser ofuscada pelo casal 'Mabelle' - quando este nem havia acontecido de fato - foi a pé de casal que terminou de enterrar Beatriz na preferência popular, opina ainda Yas. "A gota d'água foi a reação dela quando soube do possível casal Matteus e Isabele. Mostrou que é uma pessoa infantil, invejosa, além de uma coisa que me deixa revoltada: desistir do jogo antes mesmo de ele terminar."

