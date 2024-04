Viúva de Gal diz que Gabriel é 'dominado' por namorada: 'Está em perigo'

Wilma Petrillo, 74, ex-empresária e viúva de Gal Costa (1945 - 2022), em entrevista ao jornal O Globo:

Wilma ressalta que ela e Gal viviam, sim, um casamento. "Eu amava muito a Gal e sei que ela me amava muito também. Todo mundo sabia que éramos esposas. Gabriel e a advogada dele dizem que tivemos um relacionamento breve e que Gal me deixou morando na casa dela porque eu não teria para onde ir. Eu morava lá porque éramos casadas. Eu tenho família em São Paulo, trabalhava para Gal e recebia por isso".

Quando Gabriel tinha uns 14 anos, me contou de um amigo cuja mãe também era casada com uma mulher. 'Assim como você é casada com a minha mãe, né?' Todo ano Gal e eu trocávamos alianças. Nós nos chamávamos de Tunca. Era Pituca, virou Tuca e depois Tunca. Até pensamos em casar oficialmente, mas a preguiça foi maior Wilma Petrillo

A ex-empresária afirma que Gabriel namora Daniela Tofani, uma mulher que seria 30 anos mais velha. "Um dia, ele me disse que foi a um centro espírita com Daniela e ouviu que os dois tinham sido amantes na encarnação passada. Olha que estupidez! Falei com um amigo que tem um centro espírita e ele me disse que nunca ouviu tamanha bobagem. Depois que ela se enfiou lá em casa, Gabriel veio com uma conversa estranha: 'Se você morrer, a herança que você receber da minha mãe fica para os seus irmãos?' Eu sei que isso veio dela".

Ela diz que Gabriel saiu de casa e está morando em um hotel com Daniela. "Ela dizia que tinha pânico, que o marido batia nela. No dia seguinte, ele me ligou para dizer onde estava. Perguntei se ele estava se alimentando. Disse que tinha comido estrogonofe. Ele odeia estrogonofe! Lá não tem restaurante, ele esquenta comida congelada no micro-ondas. Comecei a ligar para a Daniela para saber quando aquilo ia acabar".

Eles me bloquearam. Ligo para a escola e o Gabriel proibiu que passassem informação. Mas recebi um e-mail informando que ele perdeu várias provas. Meu filho está em perigo. Ele está morando num hotel e é dominado completamente por uma mulher. Isso é, no mínimo, bizarro".

Ela confirma que Daniela pagou contas de água, luz e internet. "Minhas reservas tinham acabado".

A empresária diz que Gal não sabia administrar e fazia péssimos investimentos. "A casa do Morro da Paciência, em Salvador, foi uma aquisição lamentável. Pagou um preço absurdo por uma casa sem fundação. A reforma levou dois anos. Ela pedia empréstimo no banco para comprar essas casas, mas empréstimo de banco é impagável, então depois vendia as casas para pagar o banco".

Wilma diz que ainda estão fazendo o levantamento das dívidas. Ao jornal O Globo, a advogada informou que Gal deixou dívidas de IPTU — cerca de R$ 1 milhão —, IPVA e Imposto de Renda.

A empresária disse que Gabriel não sabia do câncer da mãe porque elas o poupavam. "Um ano antes de morrer, Gal começou com uma tosse horrível. O médico descobriu um cisto no nariz que precisava ser retirado em cirurgia, mas os exames pré-operatórios acusaram depressão pulmonar obstrutiva crônica e ela precisou fazer um tratamento antes. O médico diagnosticou um tumor maligno, agressivo, e receitou 20 sessões de radioterapia e 12 de quimioterapia. A morte dela foi um choque. Nem Gabriel nem eu conseguimos viver o luto direito".

Ela nega que o relacionamento que vivia com Gal fosse abusivo. "Gal era a pessoa mais importante do mundo para mim. Quando eu tive câncer, ela me apoiou, ficou no hospital comigo, chorava mais que eu. Por que eu iria machucá-la, chamá-la de burra? Ela tinha uma intuição incrível. Velha e gorda? Isso eu também estou".

Wilma diz não se arrepender de não autorizar autópsia no corpo de Gal. "Se eu tivesse deixado fazerem autópsia, eu não ia dormir à noite. Essa não era a vontade de Gal. Eu te juro: ela não queria ir para o Rio. Ela tinha outros planos para aquele jazigo, que só não conseguiu efetuar porque uma tia dela foi enterrada lá. Quem é que estava em casa ouvindo a vontade de Gal? Só eu"

