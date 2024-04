Taylor Swift recusa oferta de R$ 45 milhões para fazer show particular

Taylor Swift, 34, negou oferta milionária para fazer um show fora da turnê "The Eras".

O que aconteceu

Segundo o rapper marroquino-americano French Montana, 39, em dezembro, uma artista cujo nome até então havia sido ocultado, havia recebido uma oferta de R$ 45 milhões (cerca de US$ 9 milhões) para fazer um show particular "em algum lugar no Emirados". Nesta quarta-feira (10), ele revelou por fim que a artista chamada para o show milionário era Taylor Swift em uma entrevista para o canal Vlad Tv.

Nos prints publicados em sua rede social, Montana contava que ele também havia sido convidado para o evento, que "aconteceria em qualquer fim de semana de dezembro" pela oferta de US$ 1 milhão - pouco mais de R$ 5 milhões.

O Page Six entrou em contato com a equipe da artista que não respondeu até o momento. Não se sabe o motivo para ela supostamente recusar a oferta.

Para a loirinha, dinheiro não é problema visto que se tornou a primeira artista a atingir os dez dígitos, ou seja um bilhão em patrimônio, apenas com sua carreira musical. Com o último show da "The Eras Tour" de 2023, dia 26 de novembro em São Paulo, no período Taylor estava em seu intervalo de férias até retomar a turnê na Ásia em fevereiro de 2024.