Schueng: Desespero foi fator decisivo para Beatriz perder apreço do público

Beatriz, 23, aparece nas enquetes de intenção de voto como mais a provável eliminada do BBB 24 (Globo) neste 20º paredão. Ela aparece como opção de 70,9% dos votantes contabilizados pelo agregador de enquetes Votalhada, bem à frente de Isabelle (18,38%) e Davi (10,72%).

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, opina que tamanha rejeição é fruto das más escolhas de Bia nesta reta final do reality. "O grande erro da Beatriz foi não perceber os sinais que o jogo deu para ela de que estava exagerando. É como se ela tivesse muito medo de ser eliminada e achasse que precisasse aparecer mais nesta altura do campeonato para garantir a ida para a final."

Para Dieguinho, a vendedora do Braz meteu os pés pelas mãos e acabou se tornando vítima da própria insegurança. "O desespero foi fator decisivo para que ela caísse na aprovação de quem acompanha o programa. Há pouco menos de dez dias, ela começou a ficar mais desesperada, mais insegura - e a insegurança não pode ser algo que se volta contra a pessoa."

O apresentador opina que isso poderia ter sido evitado caso Bia tivesse sido mais atenta às orientações que a própria equipe do programa lhe dava. "A escolha que ela teve de não ouvir os conselhos do Tadeu [Schmidt] e os toques da produção fizeram com que a Bia chegasse a um momento de saturação. Ela começou a saturar tudo aquilo que era considerado positivo [em seu comportamento]."

Dieguinho: Participação no Mais Você foi banho frio em Camila, não em Buda

Ana Maria Braga, 75, promoveu um confronto ao vivo entre Lucas Buda, 30, e a ex-esposa, Camila Moura, 29, durante a edição desta quarta-feira (10) do Mais Você (Globo). Camila criticou Lucas por não a contactar após deixar o BBB 24 (Globo) e o acusou de falta de "hombridade".

Dieguinho Schueng opina que Camila falhou miseravelmente no intuito de queimar Lucas ao confrontá-lo ao vivo na Globo. "Se a intenção dela era acabar com o Buda no Mais Você, o efeito foi o contrário. A intenção dela foi frustrada pela não-resposta que dele - que optou por ficar em silêncio - e pela forma como a Ana Maria encerrou o assunto rapidamente."

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados. Assista à íntegra:

