Rei Charles se acha elegante em foto que estampa novas notas de libra; veja

Rei Chales III, 75, reagiu ao conhecer as novas cédulas de libra estampadas com sua imagem.

O que aconteceu

Ao ver pela primeira vez seu rosto em notas de dinheiro, Charles III se achou "elegante" na imagem, de acordo com informações da BBC. Andrew Bailey, 65, governador do Banco da Inglaterra e Sarah John, Caixa Chefe da instituição, levaram a novidade para o conhecimento do monarca na última terça-feira (9).

Em tratamento contra um câncer, Sua Majestade pareceu animada ao ver as cédulas de 5, 10, 20 e 50 libras com uma foto sua de 2013. Diferente de sua mãe, o atual rei não usa uma coroa, decisão que valeu também para estampar selos e moedas. "Reis nem sempre usaram uma coroa, então, com razão, o rei decidiu que essa é a imagem que ele deseja", falou David Gold, diretor de relações e políticas do Royal Mail, serviço postal nacional do Reino Unido.

As novas cédulas entraram em circulação dia 5 de junho, para substituir notas gastas ou atender um aumento necessário. As atuais notas com a imagem da falecida Rainha Elizabeth permanecerão em circulação para "minimizar o impacto ambiental e financeiro", comunicou o banco nacional.

Novas notas de libra com rosto de Rei Charles III Imagem: Reprodução/X