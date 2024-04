Prova do Finalista: quem venceu a disputa em outras edições do BBB?

A apenas 5 dias da grande final, o BBB 24 (Globo) dará início no programa de quinta-feira (11) a prova que definirá o primeiro finalista do programa e os 3 brothers que se enfrentarão no último Paredão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quem venceu a prova final nas últimas edições

No BBB 23, Amanda foi a vencedora da Prova da Finalista, em uma disputa que durou cerca de 17 horas. Na final, contra Aline Wirley e Bruna Griphao, Amanda foi coroada a grande vencedora da temporada.

No BBB 22, Paulo André foi o grande vencedor da Prova do Finalista, que durou quase 19 horas. Ele disputou a final ao lado de Arthur Aguiar e Douglas Silva, e acabou em segundo lugar.

No BBB 21, quem ganhou a Prova do Finalista foi Fiuk. Foram 11 horas de disputa. O cantor ficou em terceiro lugar na classificação final da edição.

No BBB 20, a última prova não foi de resistência, mas de perguntas e respostas. Manu Gavassi garantiu a vitória, e acabou ficando em terceiro lugar no programa.

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 20º Paredão? Resultado parcial Total de 1882919 votos 71,76% Beatriz 17,84% Davi 10,40% Isabelle Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1882919 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash