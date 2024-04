Príncipe da Suécia viraliza no TikTok por título de 'gostoso'

Príncipe Carl Philip, 44, se tornou sucesso na plataforma chinesa por sua beleza.

O que aconteceu

Nas últimas semanas, a hashtag #PrinceCarlPhilip atingiu 11 milhões de visualizações, com conteúdos que enaltecem a beleza do aristocrata. Com 5,8 milhões de reproduções, o vídeo mais visto faz uma retrospectiva de Carl desde sua adolescência até hoje.

Também chamado de Duque da Varmlândia, as centenas de 'edits' - um tipo de vídeo em que são juntados vários momentos de uma personalidade com uma música popular - dão conta de suas aparições em compromissos reais, eventos de gala, com seu uniforme da força naval sueca, além de praticando esportes e hobbies, como dirigir carros de corrida.

Ele foi comparado nas redes sociais com estrelas de Hollywood como Jamie Dornan, 41, e Henry Cavill, 40, que interpretaram Christian Grey em "Cinquenta tons de cinza" e Clark Kent, em "Superman", respectivamente. Os comentários dos usuários destacam sua beleza chamando-o de "Príncipe Encantado", "realeza mais bonita do mundo" e claro, 'gostoso'.