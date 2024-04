Penúltimo capítulo de 'Elas por Elas' tem prisão, nascimento e fuga de vilã

Na quinta-feira (11), foi ao ar o penúltimo capítulo da novela "Elas por Elas" (Globo). O folhetim reuniu, em sua reta final, vários clichês indispensáveis nos últimos capítulos de uma boa trama, como prisão, nascimento de bebê e fuga da vilã.

O que aconteceu

Logo no início do capítulo, Roberto (Cássio Gabus Mendes) foi preso durante o julgamento do assassinato de Átila (Sergio Guizé). "Senhores, tem algum engano aqui", mentiu o criminoso ao ser levado pela polícia.

Depois disso, a bolsa de Taís (Késia) estourou ainda no tribunal. Ela deu à luz um menino e deu a ele o mesmo nome de Pedro (Alexandre Borges), seu marido e pai adotivo da criança. "Você é o melhor pai que ele poderia ter", disse ela ao irmão de Natália (Mariana Santos).

Por fim, o penúltimo capítulo foi finalizado com a sequência de fuga de Helena (Isabel Teixeira). Descoberta pela polícia em um hotel, a vilã fez Sérgio (Marcos Caruso) de refém e fugiu. Indo até um prédio abandonado, a ex de Jonas (Mateus Solano) atirou, deixando a dúvida se a bala acertou em seu pai ou em Marcos (Luan Argollo).

Por causa da novela, o nome da atriz Isabel Teixeira ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. "Marcos Caruso e Isabel Teixeira vocês são artistas", elogiou uma usuária do X (antigo Twitter). "Inegável que tiveram atores sensacionais nessa novela, mas a Isabel Teixeira foi além, que mulher incrível, que atriz impecável", analisou outra.

