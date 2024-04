O.J. Simpson: onde assistir a filmes e séries sobre o ex-atleta

O ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson morreu ontem (10), aos 76 anos, em Las Vegas. Ele lutava contra o câncer e sua vida no decorrer dos anos foi contada por séries, livros e filmes.

Simpson foi julgado pelo duplo assassinato de sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e de seu amigo, Ron Goldman, em 1994.

O ex-atleta se declarou inocente e foi absolvido em 1995, mas dois anos depois perdeu um julgamento civil. Ele foi condenado a pagar 33,5 milhões de dólares em indenizações.

American Crime Story: The People vs O.J. Simpson (Star+)

O crime e o julgamento foram reconstruídos em obras de ficção. Em 2016, a aclamada série "American Crime Story: The People vs O.J. Simpson" ganhou destaque em premiações: Emmy e Globo de Ouro.

Produzida pela FX e criada por Ryan Murphy, a série foi baseada no livro "O povo contra O.J. Simpson", escrito por Jeffrey Toobin, jornalista que cobriu o caso para a revista "The New Yorker".

Cuba Gooding Jr. interpreta O.J. Simpson em "American Crime Story: The People v. O.J.Simpson" Imagem: Divulgação/FX

O começo das investigações, a maneira como a imprensa tratou o caso e como a história foi consumida pelo público são contadas em três temporadas.

No elenco estão nomes como Cuba Gooding Jr., John Travolta, Sarah Paulson, David Schwimmer Courtney B. Vance e outros.

O.J.: Made in América (Star+)

Lançado em 2016 e com direção de Ezra Edelman, o documentário foi produzido pela ESPN e soma cinco episódios de 1h30.

O material conta com depoimentos de pessoas próximas ao ex-atleta e investigadores do caso para reconstruir o que aconteceu no dia do crime.

O documentário 'O.J.: Made in America' é considerado o mais completo sobre o tema Imagem: Divulgação

Além de detalhar o julgamento, a obra também mostra o contexto racial e a ascensão e queda do personagem principal: O.J. Simpson.

O documentário faturou o Oscar em 2017.

Caso O.J. Simpson: Arquivos Exclusivos (Max)

O documentário, que tem duas partes, apresenta os bastidores do relacionamento de O.J. Simpson e Nicole Brown Simpson.

O material inclui depoimentos de familiares e pessoas que acompanharam de perto o "julgamento do século".

'Caso O.J. Simpson: Arquivos Exclusivos' foca no relacionamento do ex-jogador com Nicole Brown Simpson Imagem: Divulgação

Jurado Número 5: 58 Dias de Serviço no Julgamento de O.J. Simpson (Max)

O documentário conta a história sob a ótica de Deena Mullen. Em outono de 1996, ela foi selecionada para servir como jurada no julgamento e conta a sua visão dos fatos.

Caso O.J. Simpson: A Prova Esquecida (Discovery+)

Lançado em 2017 e com foco na parte policial, os episódios mostram como os agentes investigaram o que aconteceu na noite do crime.

O Assassinato de Nicole Simpson (Globoplay - no pacote Telecine)

Lançado em 2019, o filme reconstrói a morte de Nicole Brown Simpson, ex-mulher de O.J.

Na obra de ficção, Nicole é assassinada pelo serial killer Glen Edward Rogers.