Morte devastadora: o que houve com irmão de Drauzio, vivido por Gagliasso

Irmão mais novo de Drauzio Varella, o oncologista Fernando Varella será interpretado por Bruno Gagliasso no longa "Por Um Fio", inspirado no livro homônimo do médico.

O que aconteceu com Fernando Varella?

Fernando Varella era dois anos mais novo que o irmão, Drauzio Varella. Ele também era oncologista e morreu em 1991, aos 44 anos de idade, em decorrência de um câncer de pulmão.

Mariana Varella, filha de Drauzio e sobrinha de Fernando, contou à CNN que a perda do tio foi um choque para a família. "Foi muito devastador. Ele fumava, mas não esperávamos que isso fosse acontecer de forma tão rápida. Ele era cheio de vida", disse.

Na mesma entrevista, Mariana ainda compartilhou que foi seu pai que cuidou de Fernando na reta final da doença. Já Drauzio contou durante o programa Provoca, da TV Cultura, em 2020, que ele não queria ter conduzido o tratamento do próprio irmão em um momento tão difícil, mas que isso havia sido um pedido de Fernando.

"Éramos parceiros". "Nós perdemos nossa mãe muito cedo, eu tinha 4 anos. Eu e meu irmão sempre fomos ligados, nos formamos médicos e trabalhamos juntos. Éramos parceiros — parceria de dividir o salário. Com o passar dos anos, eu parei de fumar; Fernando, não. Ele fumava aqueles cigarros mentolados, que são ainda mais cancerígenos. Ele teve câncer de pulmão e eu tratei dele — não que eu quisesse [ser o médico responsável], mas ele pediu. Foi uma experiência muito dura", disse Drauzio.

No livro "Por um Fio", lançado em 2004, Drauzio conta detalhes do tratamento do irmão, inclusive o momento em que soube que o caso não teria cura.

"No início de janeiro, já em São Paulo, Fernando acordou com dores na coxa. Dois dias depois fez uma cintilografia óssea, que mostrou metástase no fêmur e outro na bacia. Era o fim da esperança de curá-lo", escreveu o médico.