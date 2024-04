'No Rancho Fundo': conheça elenco e quem é quem na próxima novela das 6

Próxima novela das 6, "No Rancho Fundo" vai contar a história da família Leonel e sua ascensão social após encontrar uma pedra preciosa. O centro dessa narrativa é a jovem Quinota, uma mocinha cheia de amores.

A FAMÍLIA LEONEL LIMOEIRO E AGREGADOS

Zefa Leonel (Andrea Beltrão)

É casada com Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) com quem teve os filhos Quinota, Zé Beltino e Juquinha. No rancho onde vivem, em Lasca Fogo, também moram sua irmã, Tia Salete, e os agregados Benvinda, Margaridinha, Nastácio e Aldenor.

Mulher sertaneja, Zefa é inteligente, racional e fatalista. Sofreu muitas necessidades na vida, o que a transformou em uma mulher cautelosa e poupadora. É o cérebro da família e, se necessário, faz valer os seus argumentos com umas boas pancadas, em quem quer que seja. Ela será a principal responsável pela mudança no estilo de vida da família.

Zefa Leonel (Andrea Beltrão) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Seu Tico Leonel (Alexandre Nero)

Marido de Zefa (Andrea Beltrão) e pai dos seus filhos, é um homem de personalidade marcante. Matuto esperto que só, mas ingênuo diante dos encantos da cidade grande. Passa a se considerar o cérebro da família, mas, na verdade, se deixa levar facilmente pela primeira impressão. Quando deixarem o sertão rumo à cidade, se envolverá com quem não deve, colocando em risco a paz familiar.

Quinota (Larissa Bocchino)

Filha de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) e Seu Tico Leonel (Alexandre Nero), é a mocinha da história. Protegida pela mãe e sempre sob o olhar vigilante do irmão mais velho, Zé Beltino (Igor Fortunato), Quinota é uma jovem humilde, encantadora, bondosa e ingênua.

Será seduzida e enganada por Marcelo Gouveia (José Loreto), por quem vai se apaixonar perdidamente. Vai amadurecer ao longo da trama, perdendo a inocência, mas não a grandeza, em um processo de formação e transformação. Apesar da decepção amorosa, ela vai experimentar o amor verdadeiro quando conhecer Artur Ariosto (Túlio Starling), o melhor amigo de Marcelo.

Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) e Quinota (Larissa Bocchino) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Zé Beltino (Igor Fortunato)

Primogênito de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) e Seu Tico Leonel (Alexandre Nero), é bravo como a mãe e ingênuo como pai. Super protetor, vai querer acabar com a vida de Marcelo Gouveia (José Loreto) quando descobrir que ele enganou sua irmã Quinota (Larissa Bocchino), para defender a honra da família.

Zé Beltino (Igor Fortunato) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Léo Rosario/Globo

Juquinha (Tomás de França)

O caçula de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) e Tico Leonel (Alexandre Nero), vive querendo defender a irmã Quinota (Larissa Bocchino), assim como o primogênito da família, Zé Beltino (Igor Fortunato). Moleque travesso e levado, vive levando broncas da mãe que não tem a menor paciência para suas travessuras.

Juquinha (Tomás de França) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Léo Rosario/Globo

Tia Salete (Mariana Lima)

Irmã de Zefa Leonel (Andréa Beltrão), sofreu grande decepção amorosa no passado e, por isso, desconfia de qualquer um que se aproxime da sobrinha Quinota (Larissa Bocchino). Vive na casa da irmã, é uma agregada da família.

Fiadora de algodão e juta, é costureira e bordadeira de mão cheia. Engraçada, parece boba, mas na verdade é muito esperta, tão esperta que fala pouco e prefere escutar. E, apesar das decepções do passado, vai conseguir se entregar ao romance com o delegado Floro Borromeu (Leandro Daniel).

Tia Salete (Mariana Lima) em 'No Rancho Fundo' Imagem: João Cotta/Globo

Margaridinha (Heloísa Honein)

Afilhada de Zefa Leonel (Andrea Beltrão), passou a ser criada pela madrinha após a morte de sua mãe. Agregada da família, Margaridinha é uma moça trapalhona. Vive sonhando em se casar, mas tem dificuldade em encontrar um pretendente. Quando a família deixar o sertão rumo à cidade, ela será envolvida por Vespertino (Thardelly Lima).

Margaridinha (Heloísa Honein) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Léo Rosario/Globo

Benvinda (Dandara Queiroz)

Agregada da família Leonel, é uma moça ingênua. Das profundezas do sertão, não teve oportunidade de estudar e aprendeu o pouco que sabe com Quinota (Larissa Bocchino). Nutre um amor que considera proibido por Nastácio (Guthierry Sotero) — outro agregado de Zefa Leonel (Andrea Beltrão).

Benvinda (Dandara Queiroz) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Léo Rosario/Globo

Nastácio (Guthierry Sotero)

Agregado da família, é muito fiel a Zefa Leonel (Andréa Beltrão) e a considera como uma mãe. Meio bruto, um pouco ingênuo e forte, ele é "pau pra toda obra". Tem uma relação complicada com Esperança Rosalino (Andréa Bak).

Nastácio (Guthierry Sotero) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Léo Rosario/Globo

Aldenor (Igor Jansen)

Mais um agregado da família e, assim como Nastácio, (Guthierry Sotero), será vítima fácil dos oportunistas de Lapão da Beirada quando a família se mudar para a cidade. Vai se envolver com as moças do cabaré.

Aldenor (Igor Jansen) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Léo Rosario/Globo

OS AMORES DE QUINOTA

Artur Aiosto (Túlio Starling)

Inteligente e culto, é filho de Ariosto (Eduardo Moscovis) e Dona Manuela (Valdineia Soriano). Foi ela quem quis adotá-lo contra a vontade do marido, que até hoje faz questão de dizer ao rapaz que nunca quis tê-lo em sua vida.

Engenheiro, é o melhor amigo de Marcelo Gouveia (José Loreto), com quem cresceu em um orfanato. Vai se apaixonar por Quinota (Larissa Bocchino) e, para mostrar suas boas intenções com a moça, fará de tudo para sempre ajudar Zefa Leonel e sua família.

Tulio Starling é protagonista de 'No Racho Fundo' Imagem: Philipp Lavra

Marcelo Gouveia (José Loreto)

Sedutor e bon-vivant. É engenheiro, melhor amigo de Artur (Túlio Starling), mas faz a carreira ir por água abaixo por causa de seu vício nas corridas de cavalo sertanejo. Não vai sossegar enquanto não seduzir Quinota (Larissa Bocchino).

Ao ser pego pela família da moça, vai se esquivar prometendo casamento, mas fugirá para Salvador. Lá, vai conhecer Blandina (Luisa Arraes), que assim como ele faz de tudo para se dar bem na vida.

Marcelo Gouveia (José Loreto) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

O PRIMO CÍCERO E AS ROSALINAS

Primo Cícero Rosalino (Haroldo Guimarães)

Parente distante de Seu Tico Leonel (Alexandre Nero). Viúvo, é pai das temidas Rosalinas, as fofoqueiras da cidade: Fé (Rhaisa Batista), Esperança (Andréa Bak) e Caridade (Clara Moneke), esta a gauche da família. Eterno fanfarrão, na verdade uma alma boa e simples, é muito severo com quem se aproxima das suas filhas.

Fé (Rhaisa Batista)

Filha mais velha de Primo Cícero (Haroldo Guimarães). Pouco vaidosa e recatada, reprime seus sentimentos porque o pai é muito severo e não a deixa viver seus romances. É apaixonada por Tobias Aldonço (Duda Rios), seu noivo gerente do Grande Hotel São Petersburgo, mas ele só pensa em trabalho e não tem tempo para ela.

Fé (Rhaisa Batista) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Esperança (Andréa Bak)

A filha do meio de primo Cícero (Haroldo Guimarães). É bem-humorada e se faz de santa. Finge ser como o pai apenas para agradá-lo. Com isso, tem toda a confiança de Primo Cícero, pois finge fazer o jogo dele, e se aproveita disso para tirar vantagem.

Esperança (Andréa Bak) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Caridade (Clara Moneke)

Filha caçula da família, é moderna, irreverente e de pavio curto. É o terror do pai, pois promete se casar com quem quiser, apenas para afrontá-lo. Vai acabar se aproximando do poeta e redator Guilherme Tell (Rafael Saraiva), por quem se apaixonará, para desgosto de Primo Cícero. Ama cozinhar e tem um espírito empreendedor. Trabalha como garçonete no Grande Hotel São Petersburgo.

Caridade (Clara Moneke) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

OS ARIOSTOS

Quintino Aristo Evaristo (Eduardo Moscovis)

Pai de Artur (Túlio Starling) e marido de Dona Manuela (Valdineia Soriano). Não suporta o filho, pois acredita que ele só tem interesse na herança. Milionário recluso e avarento, é um homem ranzinza, duro e mal-humorado. Com a ajuda de Marcelo Gouveia (José Loreto), vai tentar roubar o que Zefa Leonel (Andrea Beltrão) conquistou.

Ariosto (Eduardo Moscovis) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Manoela Mello/Globo

Dona Manuela (Valdineia Soriano)

Esposa de Quintino Ariosto (Eduardo Moscovis) e mãe de Artur (Túlio Starling). Uma senhora piedosa e boa, dominada e desprezada pelo marido por nunca ter lhe dado filhos biológicos. Tem a saúde frágil e inspira cuidados. Mesmo que não agrade ao marido, estará sempre ao lado do filho e de suas decisões.

Dona Manuela (Valdineia Soriano) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Torquato Tasso (Jorge Ritchie)

Mordomo de dona Manuela (Valdineia Soriano).

Torquato Tasso (Jorge Ritchie) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Manoela Mello/Globo

A FAMÍLIA DE BLANDINA

Blandina (Luisa Arraes)

Filha de Dona Castorina (Fátima Patrício), é uma mulher sofisticada, capaz de armar arapucas com a maior frieza. Falsa e muito esperta, sua maldade tem uma dose necessária de humor. Vai conhecer Marcelo Gouveia (José Loreto), com quem formará uma dupla de trapaceiros, se aproximando também de Quinota (Larissa Bocchino) e sua família.

Dracena (Nina Tomsic)

Amiga de infância de Blandina (Luisa Arraes), que é sempre enganada por ela. Do bem, mas crédula demais. O que vai fazer com que ela seja a eterna vítima de Blandina. Ela quem vai acolher Dona Castorina (Fátima Patrício).

Dracena (Nina Tomsic) e Blandina (Luisa Arraes) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Léo Rosario/Globo

Dona Castorina (Fátima Patrício)

A mãe de Blandina (Luisa Arraes), é costureira, uma mulher simples que ama a filha acima de tudo. Sem saber o que ela apronta, acredita que Blandina é muito correta e sofrerá um bocado quando a jovem sair de casa.

Dona Castorina (Fátima Patrício) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Léo Rosario/Globo

CABARÉ VOLTAGEM

Deodora Montijo (Debora Bloch)

Do universo de 'Mar do Sertão', a fazendeira e coronela de Canta Pedra agora é dona do Cabaré Voltagem. Especuladora, gananciosa e inescrupulosa, Deodora (Debora Bloch) não mudou em nada.

Tornou-se ainda pior e mais manipuladora depois de ter involuntariamente causado a morte do filho amado. Agora, em Lapão da Beirada, vai se deparar com Zefa Leonel (Andrea Beltrão), a quem fez maldades no passado e com quem terá um acerto de contas.

Vespertino (Thardelly Lima)

Eterno apaixonado por Deodora (Debora Bloch), o agiota de Canta Pedra continua malandro. Oportunista, é sócio de Deodora no cabaré, e se aproveita das moças que procuram a fama instantânea e efêmera das redes sociais para ser um "lançador de estrelas". Entre elas, Margaridinha (Heloísa Honein).

Deodora (Debora Bloch) e Vespertino (Thardelly Lima) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Lola (Natascha Falcão)

Sedutora e ambiciosa, se torna amiga de Blandina (Luisa Arraes) e fiel escudeira de Deodora (Debora Bloch).

BLANCHETTE (Vitória Rodrigues)

Amiga de Lola (Natascha Falcão), ela é uma moça do interior que finge ser francesa. Dissimulada, faz suas maquinações sempre por debaixo do pano.

Emi (Eloise Yamashita)

Trabalha como secretária na mineradora de Ariosto (Eduardo Moscovis). Também é amiga de Lola (Natascha Falcão). Ao contrário da amiga, ela é explosiva e fala tudo o que lhe dá na cabeça.

Emi (Eloise Yamashita) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Léo Rosario/Globo

Jordão (Alejandro Claveaux)

Guarda-costas de Deodora (Debora Bloch), que derrete corações. Mas é perigoso e capaz de tudo por ela.

Jordão (Alejandro Claveaux) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Estevam Avellar/Globo

Guilherme Tell (Rafael Saraiva)

Amigo de Artur (Túlio Starling), é um poeta e redator, sonhador e idealista, que vive com a cabeça nas nuvens.

Guilherme Tell (Rafael Saraiva) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Tobias Aldonço (Duda Rios)

Jovem piedoso e cordato, é o gerente do Grande Hotel São Petersburgo. Tobias faz de tudo para manter a ordem no local e se orgulha do cargo que conquistou.

Sivuplê (Ivson Rainero)

Barman do Cabaré Voltagem.

Corina Castello (Ísis Broken)

Proprietária da bem-sucedida loja que leva seu nome, situada no coração da rua Vileganhon. Sacudida, prática e firme, trata as lojistas concorrentes como inimigas pessoais.

Corina Castello (Ísis Broken) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Rafaela (Esther Brollo)

Assistente de Corina Castello (Ísis Broken).

Rafaela (Esther Brollo) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Advogada Paula Alexandre (Zahy Tentehar)

Profissional competente, é tímida, mas determinada a mudar. Ajudará Bladina (Luisa Arraes) quando o assunto envolver a justiça.

Dra Alba (Maria Sílvia Radomille)

Inteligente, esperta, veterinária de animais de grande porte. Trabalha no Esporte Clube Seridó, cuidando dos cavalos premiados — e dos pangarés.

Celso Batistão (Alex Patrício)

Cuidador dos cavalos. Sedutor barato, o típico galã de bairro, disposto a tudo para se dar bem.

OUTROS EGRESSOS DE "MAR DO SERTÃO"

Sabá Bodó (Welder Rodrigues)

Cumpriu pena e, pretendendo refazer sua carreira política, sempre com o sonho de se tornar governador. Ele se mudou para Lapão da Beirada e, alegando perseguição política em Canta Pedra, elegeu-se prefeito — de olho na fortuna crescente da região.

Nivalda (Titina Medeiros)

Esposa de Sabá Bodó (Welder Rodrigues), sua Rolinha do Seridó, Nivalda não tardou em segui-lo assim que cumpriu sua pena na penitenciária, de onde foi solta por bom comportamento.

Sabá Bodó (Welder Rodrigues) e Nivalda (Titina Medeiros) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Dona Escolástica (Ana Mangeth)

Secretária da Prefeitura de Lapão da Beirada, eternamente atraída pelo que considera charme e beleza de Sabá Bodó (Welder Rodrigues).

Dona Escolástica (Ana Mangeth) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Cira (Suzy Lopes)

A fofoqueira-mor de Canta Pedra, fonte de informações da vida de todos os moradores, se mudou para Lapão da Beirada, depois de ter sido abandonada pelo namorado Mirinho (Lucas Galvino). Segue com uma conta muito ativa nas redes sociais, onde inventa notícias e destrói reputações.

Delegado Floro Borromeu (Leandro Daniel)

Livre dos serviços comunitários em Canta Pedra, Floro Borromeu, com seu nome limpo, prestou concurso para delegado em outra comarca e, sabe-se lá como, foi aprovado.

Floro Borromeu (Leandro Daniel) e Guarda Marconi (Renan Motta) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Fabio Rocha/Globo

Padre Zezo (Nanego Lira)

Padre Zezo agora comanda uma paróquia maior e mais próspera em Lapão da Beirada.

Padre Zezo (Nanego Lira) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Léo Rosario/Globo

Quintilha (Ju Colombo)

Velha conhecida de Canta Pedra, Quintilha agora é uma próspera capitalista, a zelosa proprietária do pujante Grande Hotel São Petersburgo. Ela se estabeleceu em Lapão da Beirada após sair de Canta Pedra, com o coração partido por causa de Fubá Mimoso (Marco França).