MC Ryan é levado para Polícia Federal e tem Ferrari apreendida

O cantor MC Ryan foi levado para a sede da PF (Polícia Federal), na tarde de hoje, mas liberado após prestar esclarecimentos. O carro dele, uma Ferrari, foi apreendido pelos policiais.

O que aconteceu

Agentes do patrulhamento de área do 11º Batalhão, abordaram o cantor por volta das 17h, na avenida do Estado com a rua Cantareira, na região central da capital paulista. A sua Ferrari estava com restrições e foi apreendida. A polícia não explicou que tipo de restrição seria.

Ele foi levado para a sede da PF, na sequência, para averiguação devido a um possível bloqueio por crime tributário. Prestou depoimento e liberado.

O artista deixou a delegacia sorridente por volta das 18h35. "O carro? Eu tomei um enquadro e agora o carro vai ficar aí. O carro vai sair amanhã, chefe! É cores, o carro era preto e eu deixei vermelho (....) Sempre tem perseguição contra nós. Eu estava indo trabalhar, fazer um clipe e a polícia me levou. Ryan, ao deixar. O polícia não gostou, eu também não tinha colocado no documento, aí me trouxeram aqui", disse MC Ryan a jornalistas.

O UOL entrou em contato com as assessorias da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) e Polícia Federal e aguarda o retorno.

Ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, o capitão Marvin, comandante da Polícia Militar, deu detalhes sobre a abordagem e a linha de investigação.

Agora, com calma, a Polícia Federal vai poder verificar exatamente a condição do veículo, ou se há restrição por algum crime cometido por alguém que estava nesse carro, ou por alguma empresa ligada a esse carro. Capitão Marvin à TV Bandeirantes

"O carro era preto e eu deixei vermelho. Fui trabalhar, fazer um clipe e a polícia me levou. Sempre vai ter perseguição contra nós" pic.twitter.com/D4BSBA1Czy -- RAP MAIS (@RapMais) April 11, 2024

O próprio artista filmou o momento da abordagem e divulgou em suas redes sociais.

🚨FAMOSOS: MC Ryan SP divulga vídeo do momento em que foi abordado por policiais por conta da adulteração da cor de um dos seus carros luxuosos. pic.twitter.com/jHDPefDMJy -- DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) April 11, 2024

Ryan faz coraçãozinho

Ao chegar a delegacia, o funkeiro fez um coraçãozinho —interpretado por alguns como tom de deboche— para o helicóptero da TV Record que fazia a transmissão ao vivo.

A imagem logo viralizou pelas redes sociais.

mc ryan indo preso pela PF e mando coração pro helicóptero da record kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/Hq73iZMPJ4 -- Fey (@digg_fake) April 11, 2024

Quem é MC Ryan

Aos 22 anos, o cantor acumula hits e já emplacou canções no Top 200 Brasil. Entre seus principais sucessos estão "Sereia", "Felina", "Namora Aí" e "Ela Pirou na Dodge Ram".

O artista registrou mais de 17 milhões de ouvintes mensais só no Spotify em 2023. Em setembro, por exemplo, ele foi o artista brasileiro mais escutado na plataforma.

Ryan é da favela Zaki Narchi, localizada na zona norte de São Paulo. Ele chegou a morar no interior do estado. As suas raízes são sempre lembradas em suas músicas, como em "Favela", canção feita com MC IG, MC Cebezinho, MC Kadu, MC Paiva e MC Neguinho do Kaxeta.