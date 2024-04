MAGIC!, do hit 'Rude', começa turnê pelo país: 'Brasil ama nossa energia'

A banda MAGIC!, conhecida por sucessos como "Rude" e "No Way No", começa hoje uma turnê de cinco datas pelo Brasil.

O grupo volta ao país divulgando o novo álbum, "Inner Love Energy", lançado após uma pausa de seis anos. Em janeiro, o vocalista Nasri e o baterista brasileiro Carlos Lazzari conversaram com Splash sobre o disco e a expectativa para as apresentações.

Nasri diz acreditar que tem muitos fãs no país pela energia parecida com a dos brasileiros. "Acho que é por causa do estilo descontraído do MAGIC!. Somos descontraídos, mas ainda temos energia. Acho que esse é o estilo dos brasileiros. É isso que conecta o MAGIC! e o Brasil."

Acredito que os fãs brasileiros amam a energia do MAGIC! Acho que a maioria das pessoas entende, mas os brasileiros sentem a energia do MAGIC!. Foi isso que percebemos quando fizemos shows aí, e por isso estamos muito animados para essa turnê.

Nasri, vocalista do MAGIC!

Banda agora toca com Carlos Lazzari, brasileiro radicado em Los Angeles que já era fã do grupo. "Eu conheci primeiro Ben, o baixista. Eu estava tocando aqui em Los Angeles, e ele estava lá quando se apresentou para mim. Ele disse: 'É, eu toco com o MAGIC!". Eu disse: 'Espera, o quê? MAGIC!? Cara, eu sei todas as músicas. Sou muito fã'. [...] No final de 2022, Ben me ligou e era oficial. Agora eles são minha família, meus amigos. São caras com quem sempre estou aprendendo. São muito musicais, ótimos produtores, ótimos compositores e muito divertidos. É a realização de um sonho", conta o músico.

Em "Inner Love Energy", o grupo junta reggae, afrobeat, R&B e pop a uma "vibe psicodélica". "Queríamos que esse álbum tivesse boas músicas para tocar ao vivo. E, às vezes, o que faz um bom momento ao vivo é um pouco de psicodelia. Não tivemos muito disso nos primeiros discos, então poder mergulhar nessa energia agora é ótimo", diz Nasri.

MAGIC! se apresenta em cinco cidades

11/04 - Ribeirão Preto (Theatro Dom Pedro II)

14/04 - São Paulo (Audio)

21/04 - Belo Horizonte (Distrital)

26/04 - Vitória (Ilha Shows)

30/04 - Salvador (Whatz Pop 71 Festival)

Outros cinco shows que estavam marcados para as próximas semanas, em Americana (SP), Porto Alegre, Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro, foram adiados para o segundo semestre. As novas datas ainda serão divulgadas.

Os ingressos podem ser encontrados no site da promotora Venus Concerts.