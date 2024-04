'Recorde é meu': maior líder do BBB diz atender Uma Thurman e Djoko nos EUA

Kadu Parga, 39, manteve-se isolado por 14 anos com o recorde de participante com mais lideranças em uma única temporada do BBB. A marca de cinco vitórias foi igualada por Lucas Buda na última sexta-feira (5). Hoje, Kadu mora nos EUA e diz atender estrelas internacionais trabalhando como agente no mercado imobiliário de alto padrão.

Kadu defende recorde

O BBB é mais longo hoje em dia. Então, se pensarmos de uma maneira relativa, eu consegui as cinco lideranças em um período mais curto. Minha edição teve 78 dias, no total. O programa deste ano vai bater 100 dias. Já aviso ao Boninho que o recorde ainda é meu.

Kadu Parga

Kadu não assiste ao reality, mas soube da quinta vitória de Lucas Buda pelas redes sociais. "Hoje em dia, é impossível não saber alguma coisa sobre o BBB. Pelo menos ouvir, saber o nome de um participante ou de algo que aconteceu. É muito diferente da minha época."

Ex-BBB mora na Flórida há 9 anos. Ele se tornou um agente licenciado nos EUA e, desde 2018, também gerencia uma empresa voltada ao mercado pet. "Minha vida mudou muito", disse Kadu ao lembrar que trabalhava como personal trainer em 2010.

Faço parte de uma equipe que já efetuou US$ 1 bilhão em transações imobiliárias. Temos clientes de renome como a atriz Uma Thurman e o tenista Novak Djokovic. Entre o fim de 2023 e o início de 2024, também atendemos o cantor Gusttavo Lima. Fizemos uma transição para ele em Miami.

Kadu Parga

'Faltou arrumar confusão'

Em 2010, Kadu Parga foi finalista do programa com Marcelo Dourado e Fernanda Cardoso. O lutador venceu a edição, enquanto a dentista de Macatuba (SP) terminou a edição em segundo lugar. Kadu deixou o programa sem passar pelo paredão.

Ex-participante se destacava em provas de resistência. "Garanti uma das lideranças em uma prova neste estilo. [...] Eu sempre chegava entre os três, quatro últimos. Só teve uma em que decidi sair, vi que não corria risco naquele momento."

Kadu contou "segredo" para conseguir vitórias nas provas. "Tentava manter a força mental e a concentração. Buscava concentração mesmo antes de começar as provas. Ficava em um canto e evitava falar muito para me alinhar mentalmente."

Empresário não mantém amizades, mas troca mensagens com ex-colegas de confinamento. "Durante o programa, eu fiquei mais tempo no 'puxadinho', que era a parte da 'xepa'. A comida era muito limitada. Às vezes, a gente tinha uma porção de moela para dividir com sete pessoas."

Kadu voltaria a participar de um reality? "Hoje não conseguiria. Tenho outras coisas que estão em andamento, quero alavancar alguns projetos. Mas não sei. Daqui a um, dois anos, a gente nunca sabe o que pode acontecer."

