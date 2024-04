Jovem ilustrador brasileiro coloca tatu bola no divã e ganha prêmio internacional

Uma sequência de cinco imagens de um tatu bola em crise existencial compõe o trabalho vencedor do concurso de ilustração da 61ª Feira do Livro Infantil de Bolonha - maior evento do setor no mundo que termina nesta quinta-feira, 11. O trabalho celebrado é do designer brasileiro Henrique Coser Moreira, de 25 anos, cuja vitória foi anunciada em meio a aplausos na quarta-feira, 10.

O Bologna Children’s Book Fair - Fundación SM International Award for Illustration é destinado a artistas abaixo de 35 anos selecionados para a exposição oficial da feira. A premiação é de 15 mil euros. Além disso, o vencedor terá um livro ilustrado inédito a ser lançado mundialmente pela editora espanhola SM e, ainda, exibido em uma mostra individual na feira de 2025.

A mostra deste ano recebeu 3.520 inscrições de 81 países, com 78 selecionados para o evento - que ainda contou com os brasileiros Bruno de Almeida, Irena Freitas, Guilherme Karsten e Fernando Vilela.

As ilustrações de Moreira são parte do livro Tatu do Azul, escrito por Elias Nasser e a ser lançado pela Edições Barbatana em breve. A obra narra a trajetória de um tatu bolinha que acredita que virará uma borboleta. "É uma história sobre autoconhecimento e aceitação", explicou o ilustrador ao Estadão.

Entre as imagens incluídas na mostra, chama a atenção a que o personagem principal está em uma sessão de terapia. Ele aparece deitado em um divã, a pedir conselhos de uma formiga.

De Curitiba, Moreira formou-se em design há pouco e já havia sido selecionado para a exposição da Feira do Livro Infantil de Bolonha do ano passado. Ele avalia que esse tipo de reconhecimento internacional vai ajudar a dar visibilidade ao trabalho. "Traz energia para continuar", resume.

O Brasil também foi reconhecido no BolognaRagazzi Awards, prêmio oficial da feira, que reconheceu Dia de Lua, de Renato Moriconi, da Jujuba Editora, como melhor livro para bebês. Além disso, o País havia sido indicado em diversas outras premiações realizadas ou anunciadas durante o evento.

* A repórter viajou a convite da Feira do Livro Infantil de Bolonha