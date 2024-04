Incompreendido ou má vontade? Cineasta brasileiro merece estar em Cannes

O cineasta brasileiro Karim Aïnouz já é veterano em Cannes e segue para ser cotado novamente no festival internacional, cuja lista oficial de filmes é divulgada hoje (11). Desta vez, a aposta é com "Motel Destino", recentemente gravado no Ceará, onde Karim nasceu.

Mais do que um thriller erótico, o filme é uma história de amor entre um jovem periférico e uma mulher que resiste ao patriarcado. No elenco estão Fabio Assunção, Nataly Rocha e Iago Xavier.

A aposta não seria a primeira do cineasta em Cannes. Karim já teve estreia mundial no festival com "O Abismo Prateado" (2011), foi júri na competição de curtas-metragens em 2012 e venceu o prêmio "Un Certain Regard" em 2019, com "A Vida Invisível" — filme que também disputou vaga no Oscar.

"Ele é um cara que já conhece Cannes muito bem", avaliou Vitor Búrigo no Plano Geral de ontem (10). "Estou na torcida, tomara que tenha essa vaga".

Karim também foi reconhecido pela direção que assumiu em "Firebrand" (2023), filme baseado em um romance sobre Catarina Parr, sexta e última esposa de Henrique 8º. Ainda sem lançamento pela distribuidora no Brasil, o filme concorreu à Palma de Ouro de Cannes ao lado de Wim Wenders, Wes Anderson e Justine Triet (que venceu com "Anatomia de Uma Queda").

Flávia Guerra teceu elogios ao filme, mas acredita que a crítica internacional não o avaliou da mesma forma. "Esse filme foi um tanto quanto preterido, tanto pela crítica quanto pelo júri, o pessoal do cinema. Ele não causou muito... Ninguém 'desgostou' do filme, mas ninguém amou a proposta que Karim trouxe [como nós]".

Tem muito a ver com uma certa má vontade da mídia internacional de entender que um cineasta latino-americano brasileiro consegue olhar para uma história emblemática europeia com um olhar novo, com um frescor. Karim faz uma trama ultra palaciana, um cinema intimista, para contar a história daquele maluco que foi Henrique VIII Flavia Guerra

O filme saiu sem prêmios, mas conseguiu ser instigante e inteligente de forma única, diz a colunista. "Talvez exista uma certa preguiça de olhar para projetos que não são sempre filmados pelo eixo Inglaterra-Estados Unidos, quando se trata de grandes nomes históricos da história deles", acrescentou.

Agora, a torcida se transfere para a nova produção, "Motel Destino", que só enriquece o legado de Karim Aïnouz. "Vai ser mais gostoso [vencer] sendo um filme brasileiríssimo", pontuou. "Amamos quando contam as nossas histórias".

*Apresentado por Flavia Guerra e Vitor Búrigo, Plano Geral é exibido às terças-feiras, às 19h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias sobre cinema e streaming. Você pode ainda ouvi-lo no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.

Assista à íntegra: