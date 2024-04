'Hope On The Street' onde tudo começou: J-Hope, do BTS, ocupando as cidades

O projeto "Hope On The Street", lançado por Jung Hoseok, ou J-Hope, como é conhecido no k-pop, não foi uma enorme surpresa para quem acompanha o rapper há mais de década. Talvez o surpreendente tenha sido o lançamento duplo de um disco e uma série documental, tudo isso enquanto ele ainda cumpre o serviço obrigatório no exército sul-coreano.

Ocupação das ruas como ativismo

Antes de debutar em 2013 como parte da raplline de BTS, Hobi (o apelido mais comum usado pelos fãs do artista) já era uma figura bastante conhecida na cena da "street dance", a dança de rua. E como ele nasceu em Gwangju, sexta maior cidade do país e historicamente famosa por ser palco de grandes revoluções políticas e artísticas, a trajetória dele se torna ainda mais interessante.

Ocupar as ruas e espaços públicos com qualquer manifestação de arte é uma forma bastante comum e bem-sucedida de ativismo social, principalmente em países cujas aberturas são praticamente inexistentes para qualquer maior expressão sociocultural.

No documentário, dividido em seis partes (episódios), vemos Hobi conversando com artistas de rua de diferentes cidades pelo mundo, mostrando formas de expressão distintas e características que cada cultura incorpora e enriquece no ato de dançar. É possível conhecer um pouco mais da cena de Seoul, Paris, Osaka, Nova Iorque e Gwangju, sua cidade natal.

A série mostra termos específicos do mundo da dança e, principalmente, a importância que tudo na vida do rapper. É parte essencial de quem ele é e dá para perceber a alegria dele ao dar voz para artistas que ele admira. No último episódio que foi ao ar, o quinto, ele dança pelas ruas de Nova York.

No episódio quatro, ele dança pelas ruas de Paris.

Dançar na rua é uma forma de resistência. Abrir esse universo da forma como o documentário faz para milhões de fãs de um grupo de k-pop tem um valor muito alto. Hoseok usou a plataforma que conquistou para apresentar o universo dele ao grande público. Com Prime Video, Hybe, pop-up store e várias parcerias no disco.

"Hope On The Street" começou como uma hashtag na qual J-Hope dançava pelas ruas do mundo e se tornou uma obra bastante significativa para quem ama a dança, seja assistindo em casa, treinando em academias ou ocupando ruas mundo afora. É possível assistir no Prime Video aqui no Brasil.