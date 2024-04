Guedes relembra primeira mensagem para Hickmann: 'Não respondeu até hoje'

O chef de cozinha Edu Guedes relembrou a primeira mensagem enviada para Ana Hickmann, após a apresentadora denunciar o ex-marido por violência doméstica. Guedes e Ana se aproximaram desde então e, recentemente, assumiram o relacionamento publicamente.

O que aconteceu

Edu Guedes deu detalhes sobre os primeiros contatos com Ana Hickmann. Em entrevista ao 'TV Fama' (RedeTV!), nesta quinta-feira (11), ele disse ter ficado sensibilizado com a situação dela e que sentiu a necessidade de enviar a mensagem oferecendo apoio.

Quando vi a entrevista da Ana, me chamou atenção, fiquei sentido e parecia que eu estava dentro daquela situação. Falei: 'De alguma forma preciso entrar em contato, me solidarizar e o que puder fazer, eu vou fazer'. Edu Guedes, em entrevista ao TV Fama

O cozinheiro então mandou mensagem para a apresentadora, mas não obteve resposta. Segundo ele, o contato só ocorreu após a irmã da artista compartilhar o novo número de telefone.

Senti que, de alguma forma, mesmo que fosse como amigo, porque nunca tinha tido nada com a Ana, eu poderia ajudar. Em 18 de dezembro fomos jantar e esse foi o primeiro dia que saímos para conversar. Edu Guedes

O casal assumiu o relacionamento no dia 12 de março, pouco tempo depois de ela se separar de Alexandre Correa e fazer um boletim de ocorrência por agressão.

Antes de anunciar o namoro, Ana disse que já era amiga de Guedes há um bom tempo e eles se reaproximaram. A apresentadora, no entanto, negou qualquer traição ao ex-marido.