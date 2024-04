Enquete UOL BBB: torcida se esforça para mudar resultado de quem sai hoje

Do UOL, em São Paulo

Contagem regressiva para o resultado do paredão disputado por Beatriz, Davi e Isabelle. De acordo com a enquete UOL, a atriz será a próxima eliminada.

O que diz a votação

A nova parcial, atualizada às 18h20, mostrou que Bia diminuiu um pouco sua porcentagem. Ela tem 71,97% dos votos.

Davi aparece em segundo lugar com 18,5%, confirmando seu favoritismo junto ao público do reality show.

Isabelle tem a menor probabilidade de ser eliminada. Ela recebeu apenas 9,53% dos votos.

O BBB 24 acaba no dia 16 de abril. O resultado do paredão de hoje será anunciado no programa ao vivo, logo após a exibição da novela 'Renascer', a partir das 22h25.

Logo após a revelação, o programa vai dar início à prova do finalista, que vai determinar quem entrará no Top 3 e os demais que vão se enfrentar no último paredão da edição.