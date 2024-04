Dieguinho: Ao abandonar brincadeira, Bia prova que é uma criança imatura

Beatriz, 23, indispôs-se com os colegas de confinamento do BBB 24 (Globo) durante um jogo de altinha. Bia se enfezou durante a partida, reclamou que ninguém jogava a bola para ela e decidiu deixar o gramado. "Ninguém joga pra mim, aí fica difícil", queixou-se.

Para Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, tal atitude é mais uma amostra da tão alardeada imaturidade da vendedora. "Beatriz comprovou mais uma vez que é uma criança imatura. Por mais que tenha 23 anos, isso acaba se tornando um detalhe. Ela deveria ter vergonha na cara e entender que aquilo é uma brincadeira."

Dieguinho observou que fatos como esse validam o que Davi já havia observado várias vezes a respeito da conduta de Beatriz. "O Davi estava certo em falar que ela era imatura. Fica difícil defendê-la quando suas atitudes vão de encontro àquilo que ela fez a temporada inteira: agir com imaturidade em situações nas quais poderia mostrar que era o oposto daquilo que apontavam sobre ela."

Embora não discorde de Schueng, Bárbara Saryne atribui boa parte da atitude arredia de Beatriz à tensão provocada pelos acontecimentos mais recentes que a envolvem. "De fato foi imaturidade. Era um momento de leveza, para brincar. Por outro lado, vejo também que ela está em um acúmulo de sentimentos, à flor da pele. Afinal, brigou com o Davi, está no paredão - e em um paredão difícil de ela ficar. Isso mexe com as emoções, deixa mais sensível."

Davi deixa legado após edições flopadas e mostra que vale a pena jogar

Davi, 21, relembrou sua trajetória no BBB 24 (Globo) em conversa com Matteus, 27, na tarde desta quinta-feira (11). O baiano afirmou que está tranquilo e enfatizou que eles precisam ter noção de que construíram uma história dentro do reality da Globo.

Para Bárbara Saryne, o namorado de Mani Reggo deixa um importante legado para o elenco do vindouro BBB 25. "Ele vai sair e os próximos participantes vão entender que vale jogar, vale se entregar, entrar com o sangue nos olhos, da mesma maneira que ele entrou. Isso tem um tempero a mais, porque depois do Arthur [Aguiar, campeão do BBB 22], a galera não veio com esse desejo [de jogar na temporada seguinte]."

