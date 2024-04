Deniziane pede respeito após beijo de Matteus: 'Hate desproporcional'

Deniziane se pronunciou na tarde de hoje (11) e explicou que suas crises de ansiedade são consequência do "hate" que vem sofrendo, e não do beijo entre Matteus e Isabelle no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Na noite de ontem (10), Deniziane chegou a publicar um vídeo em que falava sobre uma crise de ansiedade. O episódio ocorreu após ela receber um buquê de flores e achar que era um assalto.

A fisioterapeuta afirmou no vídeo que está em tratamento. "Nunca tinha tido isso [crise de ansiedade] antes de entrar no programa. Esse pós, como vocês já sabem, me causou isso", afirmou.

Alguns internautas associaram a fala da ex-sister à aproximação entre Isabelle e Matteus, que viveu um affair com a fisioterapeuta no BBB. Ontem, os dois confinados se beijaram em frente às câmeras.

Na tarde de hoje (11), Deniziane voltou a falar com seus seguidores e pediu respeito. "Eu queria ressaltar que a minha crise de ansiedade aconteceu há dias atrás e não ontem, por um fato específico, como estão tentando induzir para vocês. Isso é de uma irresponsabilidade tão grande", afirmou.

Segundo a sister, ela vem sofrendo um "hate desproporcional" com mensagens agressivas há dois meses, e a crise de ansiedade é justamente resultado disso. "Eu peço respeito, isso é muita irresponsabilidade", disse.

