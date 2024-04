Deborah Secco e Lancellotti: Pabllo Vittar é desejada em suruba de famosos

Drag queen mais famosa do Brasil, Pabllo Vittar, 30, também é sucesso na preferência dos famosos para participar de uma suruba.

O que aconteceu

O nome da artista foi citado por personalidades como Deborah Secco e Giovanna Lancellotti. Durante participação no programa Surubaum, as atrizes, ao serem questionadas sobre quais famosos que convidariam para uma orgia sexual, citaram Vitta.

Deborah Secco disse que sempre quis "pegar" Pabllo. "Vou botar uma pessoa que eu sempre quis pegar: a Pabllo".

Giovanna Lancellotti disse que a drag animaria a suruba. "Eu escolheria Pabllo Vittar porque acho que agrega em uma suruba. Teremos animação, vai ser um surto".

Apesar de terem citado Vittar como desejo de suas fantasias por suruba, Secco e Lancellotti ressaltaram que preferem sexo a dois e não sou muito adeptas de algo mais grupal.

Pabllo Vittar, que ainda não esteve no Surubaum, já admitiu publicamente que participou de suruba. E a experiência da cantora foi um pouco traumática porque ela perdeu parte da unha no meio da festinha e dos corpos em movimento.

Como foi a suruba de Vittar?

A orgia da Pabblo foi na gringa, em 2019, após se apresentar no festival Coachella. "[Em evento fora do Brasil] eu bebo, beijo na boca, fico com outras pessoas que não me conhecem. É muito bom você ficar com o boy que o boy acha que você é só ali mais uma na multidão, rola uma aproximação maior", contou em entrevista para a Blogueirinha.

No meio do sexo, um rapaz pisou no dedão do pé da drag e ela precisou arrancar a unha. "Rolou uma tour que eu estava fazendo uma surubona dentro do meu quarto nesse dia do Coachella, e o boy pisou no meu dedão com bota de cowboy. Foi babado. Doeu muito!", explicou.

Pabllo Vittar também já foi "marmita" de casal famoso. Durante participação no podcast da Giovanna Ewbank, ela não revelou nomes, mas admitiu que curte ser convidada para participar de relações abertas.

"Eu não conseguiria ter um relacionamento aberto, mas amo entrar no dos outros. Eu amo ser marmita. Já fui de casais famosos. É real. Era um casal homem e mulher, jovens", declarou.