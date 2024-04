Deborah Secco diz que fez Surfistinha por birra e que Playboy foi difícil

Para garantir o papel de Bruna Surfistinha nos cinemas, Deborah Secco encenou a personagem durante um jantar de negócios com os responsáveis pelo filme, mostrando que estava mergulhada e era a atriz certa para o papel. "Fiz esse filme pela força da minha teimosia e intuição", contou Deborah em entrevista ao programa Maria vai com os Outros, de Universa.

Enquanto parte da equipe do filme gostava do nome de Deborah como protagonista, o diretor não estava convencido. Ao saber da dúvida, a atriz não se conformou e foi provar que era dela:

Quando ele falou 'o diretor não quer você', me deu um negócio. Como é que não me quer, quem que não me quer? Então vou marcar uma reunião com ele. Eu nem queria fazer o filme, mas eu estava tão [...] inebriada pelo 'não te quer' que eu fui.

Deborah Secco, atriz

Vestida de Raquel Pacheco, que usava o nome de Bruna Surfistinha, Deborah chegou à reunião interpretando a sua futura personagem e, ao longo da conversa, foi se transformando em Bruna Surfistinha.

Fazer a Playboy foi muito difícil, diz Deborah Secco

Quem vê Deborah Secco feliz, espontânea e à vontade em suas fotos para a revista Playboy, não imagina que a atriz teve dificuldades para fazer o ensaio e sair sexy. Romântica e ainda com o comportamento de menina, a sensualidade que fazia parte da identidade de Deborah no início da carreira nasceu com os personagens que ela interpretou.

Quando eu fui fazer foi muito difícil. Eu não sabia, eu não era sexy, eu não transava. Eu interpretava algo que eu não era. A minha carreira foi toda assim. Eu beijei em cena antes de beijar na vida. Eu virei uma mulher sexy antes de virar mulher. Eu era uma menina. Não tinha qualquer domínio da mulher que eu era. [...] Minha carreira antecipou a minha vida. Eu virei uma mulher sexy e eu nem era mulher.



Deborah Secco, atriz

