Davi x Bia: público do BBB 24 ignora pedido e dá veredito na enquete UOL

Do UOL, em São Paulo

Apesar de pedir aos céus pela sua permanência na casa, Beatriz realmente deve ser a próxima eliminada do BBB 24. Ela disputa o paredão com Davi e Isabelle.

O que diz a enquete UOL

Atualizada às 16h, a nova parcial mostra que Bia já recebeu 72,06% dos votos.

Durante a tarde de hoje, a participante chegou a ficar ajoelhada na sala da casa e cantar louvores.

Ainda segundo a enquete UOL, Davi tem 18,78% dos votos para ser eliminado do jogo.

Isabelle tem a menor probabilidade de deixar a disputar, ela recebeu apenas 9,16% dos votos.

O BBB 24 acaba no dia 16 de abril. O resultado do paredão de hoje será anunciado no programa ao vivo, logo após a exibição da novela 'Renascer', a partir das 22h25.

Logo após a revelação, o programa vai dar início à prova do finalista, que vai determinar quem entrará no Top 3 e os demais que vão se enfrentar no último paredão da edição.