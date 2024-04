Coppola, Cronenberg e Karim Ainouz competirão no Festival de Cannes

BERLIM (Reuters) - Os diretores Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Yorgos Lanthimos e o brasileiro Karim Ainouz concorrerão ao prêmio principal do Festival de Cinema de Cannes no próximo mês, informaram os organizadores nesta quinta-feira, diminuindo as preocupações de que as greves em Hollywood possam ofuscar o evento repleto de estrelas.

Coppola levará para a competição seu projeto de paixão há muito tempo em construção, "Megalopolis", estrelado por Adam Driver, enquanto Lanthimos se une a Emma Stone após o sucesso de "Pobres Criaturas" com "Kinds of Kindness", e Cronenberg atrairá novamente os fãs de terror com "The Shrouds", estrelado por Vincent Cassel.

O último ano foi difícil em Hollywood, com greves de atores e roteiristas forçando a suspensão das filmagens e da pós-produção por meses, deixando lacunas na programação de filmes de 2024.

Outros diretores concorrendo pela Palma de Ouro em Cannes incluem o italiano Paolo Sorrentino com o filme "Parthenope", ambientado em Nápoles, o brasileiro Karim Ainouz com o thriller erótico "Motel Destino", e o francês Jacques Audiard com "Emilia Perez", um musical no ambiente de um cartel de drogas mexicano estrelado por Selena Gomez.

Vários filmes se inspiram em figuras da vida real, incluindo "Limonov - The Ballad", do diretor russo exilado Kirill Serebrennikov, sobre o falecido dissidente e escritor russo Eduard Limonov.

Com "The Apprentice", o diretor iraniano-dinamarquês Ali Abbasi, conhecido por "Holy Spider", analisa os primeiros anos de Donald Trump como magnata do setor imobiliário, com Sebastian Stan, famoso pelos filmes de super-heróis, interpretando o ex-presidente dos Estados Unidos.

Este ano também marca o retorno de vários diretores chineses de renome após um intervalo de quatro anos devido à pandemia da Covid, disse o diretor do festival, Thierry Fremaux, aos jornalistas.

O festival de 2024 acontece de 14 a 25 de maio.

(Reportagem de Miranda Murray e Hanna Rantala)