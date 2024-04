Conheça 12 prédios curiosos em formato de animais espalhados pelo mundo

Mais do que construções funcionais, há prédios que se tornam uma verdadeira atração graças às suas curvas curiosas: este é, aliás, o objetivo da chamada "arquitetura nova ou mimética", que enche os olhos com designs que imitam outros objetos e seres conhecidos.

Por aqui, o reino é o animal. A revista especializada Architectural Digest elegeu os 12 prédios inspirados em animais pitorescos do mundo todo. Conheça a lista:

1. The Big Duck, em Flanders, nos EUA

The Big Duck, em Flanders, Nova York Imagem: Mike Peel/Creative Commons

The Big Duck, em Flanders, no estado americano de Nova York, foi encomendado em 1931 por Martin Maurer, um fazendeiro que criava patos e queria ter um ponto fixo para vender seus ovos.

O prédio inaugurou uma tendência na arquitetura mimética americana de construções que representam em suas fachadas justamente o que acontece dentro delas, a tal "arquitetura de pato". Por causa deste critério inovador para a época, ele é hoje listado no Arquivo Nacional de Sítios Históricos.

2. The Elephant Building, em Bancoc, na Tailândia

The Elephant Building, em Bangcoc, na Tailândia Imagem: suchasj/Getty Images/iStockphoto

Finalizado em 1997, o elefante de Bancoc representa estes animais que constituem um importante aspecto da cultura tailandesa. Idealizado pela dupla do empresário do ramo imobiliário Arun Chaisaree e do engenheiro e arquiteto Ong-ard Satrabhandhu, ele se tornou uma atração à parte do centro da cidade e contaria, de acordo com a publicação, com varandas que ocupam mais de um andar.

3. Lucy the Elephant, em Margate City, nos EUA

Lucy the Elephant, em Margate City, nos EUA Imagem: Aneese/Getty Images

Este não é o único elefante da lista, mas Lucy é uma das mais populares, já que se tornou figura marcante da Jersey Shore, como é conhecida a região badalada da costa do estado de Nova Jérsei. Com seis andares, o prédio que começou a ser construído em 1881 possuiu diferentes "vidas", primeiro servindo como ação de marketing do mercado imobiliário local, depois funcionando como uma taverna e até como residência particular.

Em 1976, Lucy se tornou um marco histórico dos EUA e hoje recebe hóspedes que queiram passar uma noite apenas no interior da mais antiga atração de beira de estrada do país. Mas é preciso avisar: apesar de ter aquecimento e ar-condicionado, o elefante não oferece estrutura para banho.

4. Universum Science Center, em Bremen, na Alemanha

Universum Science Center, em Bremen, na Alemanha Imagem: Adrian Catalin Lazar/Getty Images

Concebido pelo arquiteto alemão Thomas Klumpp, este centro científico em Bremen, composto por mais de 40 mil escamas de aço inoxidável, já foi apontado como similar não só a um animal, mas diversos espécimes de diferentes reinos: há quem veja ali uma baleia, uma concha de molusco e até uma noz —o pistache.

Dentro dele, há apenas uma certeza: visitantes encontram mais de 300 exposições sobre temas de tecnologia, natureza e humanidade.

5. National Fisheries Development Board, em Hyderabad, na Índia

Prédio do Conselho Nacional de Desenvolvimento de Pesqueiros, em Hyderabad, na Índia Imagem: Divulgação/National Fisheries Development Board

Este prédio dá "spoiler": o peixe "entrega" a função do seu interior, já que ali fica localizado o Conselho Nacional de Desenvolvimento de Pesqueiros da Índia. À noite, focos de luzes azuis são projetados sobre a estrutura metálica do prédio, criando a ilusão para os visitantes do prédio de que seu peixe está nadando pela cidade.

6. Templo Wat Samphran, em Khlong Mai, na Tailândia

Templo Wat Samphran, em Khlong Mai, na Tailândia Imagem: R.M. Nunes/Getty Images/iStockphoto

A uma distância de cerca de 40 km de Bancoc está o Wat Samphran, também conhecido com o "Templo do Dragão" —por motivos óbvios. O santuário budista possui uma vibrante torre pink de 17 andares, mas quem se destaca é o dragão que parece escalar sua superfície. Segundo a Architectural Digest, o animal é oco e serve como invólucro para um túnel e uma escadaria que permite aos visitantes passear pelo prédio.

7. Mercure Kakadu Crocodile Hotel, em Jabiru, na Austrália

Mercure Kakadu Crocodile Hotel, em Jabiru, na Austrália Imagem: Divulgação

Este hotel da rede Mercure na Austrália tem formato de crocodilo gigante, mas seus interiores são bem mais "tranquilos" do que a aparência exterior: na 'barriga' do animal está um pátio, onde os hóspedes podem curtir uma piscina.

8. Madi Hiyaa, em Vabbinfaru, nas Maldivas

Madi Hiyaa, em Vabbinfaru, nas Maldivas Imagem: Divulgação

O restaurante flutuante Madi Hiyaa, nas Maldivas, se inspirou nas formas —e no nado gracioso— das arraias para a concepção do seu prédio. O design foi concebido pela Nomadic Resorts, com a cobertura da marquise toda feita em bambu, segundo a Architectural Digest.

9. Big Sheep Wool Gallery, em Tirau, na Nova Zelândia

Big Sheep Wool Gallery, em Tirau, na Nova Zelândia Imagem: Eugenedev/Getty Images

Tirau, na Nova Zelândia, começou a ganhar seus animais gigantes em 1994, ideia dos ex-professores John e Nancy Drake, que se tornaram produtores de artigos feitos com lã. Primeiro, como forma de promover os seus produtos, eles construíram um enorme celeiro e loja —a ovelha— segundo informações da New Zealand Geographic.

O projeto, ao longo dos anos, se tornou uma atração turística e acabou ampliado por demanda da cidade: hoje, um centro de informações de visitantes, com banheiro em forma de cachorro gigante divide espaço também com um carneiro.

10. Dog Bark Park Inn, em Cottonwood, nos EUA

Dog Bark Park Inn, em Cottonwood, Idaho Imagem: Dog Bark Park Inn_Airbnb

A pousada Dog Bark Park Inn fica localizada à beira da estrada 95, na altura de Cottonwood, no estado americano de Idaho. Para refletir a paixão dos proprietários por cachorros, não só toda a decoração do local é inspirada pelos pets, mas também seu exterior, que conta com uma dupla de cães —um deles é um filhote— representados na fachada.

Hóspedes podem ter acesso à suíte através de um pátio de dois andares que leva até "o corpo" do menor. Ao entrar, uma escadaria transporte o visitante à cabeça do cão, onde há mais acomodações que se estendem até o focinho. O local ainda conta com uma galeria de serras elétricas e uma loja de presentes, que vende cachorrinhos em madeira.

11. Big Blue Whale, em Catoosa, nos EUA

Big Blue Whale, em Catoosa, nos EUA Imagem: BD Images/Getty Images

Construído no início dos anos 70, o Big Blue Whale foi idealizado pelo zoólogo Hugh S. Davis como presente para sua esposa Zelda, que colecionava miniaturas do animal, segundo informações da Biblioteca do Congresso dos EUA. O próprio Davis, junto com o amigo Harold Thomas, teria sido responsável por soldar a estrutura de metal que deu formas ao corpo da baleia gigantesca e, em seguida, aplicou cimento, ainda de acordo com a AD.

É possível chegar até o curioso prédio através da famosa Rota 66. Hoje a baleia é administrada pela filha do cientista e recebe visitantes, que conseguem sentar para fazer piqueniques nos seus arredores.

12. The Big Merino, em Goulburn, na Austrália

The Big Merino, em Goulburn, na Austrália Imagem: Kokkai Ng/Getty Images

Com pouco mais de 15 metros de altura, este prédio em concreto tem formato de carneiro gigante. No piso térreo há uma loja de lembrancinhas, enquanto seu andar superior é dedicado a uma exposição sobre a história da produção de lã na Austrália. Sua silhueta foi inspirada em um carneiro de verdade, o Rambo, que vivia em uma propriedade vizinha.