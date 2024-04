Como julgamento de O.J. Simpson separou família Kardashian

Kim Kardashian afirmou que o julgamento de O.J. Simpson foi motivo de uma crise em sua família. O ex-jogador morreu ontem, aos 76 anos.

O que aconteceu

Robert Kardashian, pai de Kim, foi advogado de defesa de O.J. Simpson. Kim falou do caso em entrevista ao programa "My Next Guest No Need No Introduction", disponível na Netflix e apresentado por David Letterman.

O clã Kardashian se dividiu, pois a matriarca, Kris Jenner, acreditava nos familiares das vítimas. "Nós realmente não sabíamos em que acreditar ou de que lado ficar, porque não queríamos ferir os sentimentos de um dos nossos pais", disse Kim.

O.J. Simpson ligou para Robert e pediu ajuda para defendê-lo das acusações de morte da ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e seu amigo Ron Goldman. "Era hora do jantar, estávamos todos sentados e eu atendi o telefone. Era uma ligação da prisão de OJ. Entreguei o telefone para minha mãe porque ele queria falar com ela", relembrou Kim da época em que tinha 14 anos.

Robert Kardashian e Carl Douglas, advogados de defesa de O.J. Simpson Imagem: Ted Soqui/Sygma via Getty Images

Divididos no tribunal

Kim e a irmã mais velha, Kourtney Kardashian, foram levadas escondidas para o tribunal. A mãe não sabia, e viu os filhos sentados atrás de O.J. Simpson.

Minha mãe estava sentada com os pais de Nicole, e Kourtney e eu estávamos sentados atrás de O.J., e olhamos para minha mãe e ela nos deu um olhar mortal do tipo: 'O que você está fazendo fora da escola? O que você está fazendo aqui?'

Kim Kardashian

Kim Kardashian é filha do advogado de O.J. Simpson Imagem: Willy Sanjuan/Invision/AP

O caso

O.J. Simpson protagonizou o "julgamento do século" após ser acusado de assassinar sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e um amigo dela, Ronald Goldman, em 1994. O caso, um dos mais notáveis do mundo das celebridades, terminou com a absolvição de Simpson em todas as acusações.

Ele foi preso 12 anos depois, em 2007, por outro crime, e solto em liberdade condicional em 2017. Com um grupo de homens armados, o ex-atleta roubou objetos esportivos, que alegou terem sido roubados dele. Ele foi acusado de uma série de crimes, incluindo sequestro e assalto à mão armada.