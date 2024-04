Bia não quer sair: BBB já teve 'trabalho' para tirar outra sister da casa

Do UOL, em São Paulo

Enquanto a votação do paredão caminha para a eliminação de Beatriz, dentro da casa a sister já avisou que não se vê saindo da casa. A provável decepção da atriz pode render um momento semelhante ao que aconteceu no BBB 19 com a eliminação de Hana Kalil.

O que aconteceu

A sister foi a terceira eliminada daquela edição com 47,98% dos votos, após disputar a preferência do público com Hariany e Rízia. Hana teve uma crise de choro intensa depois que Tiago Leifert anunciou o resultado.

"Meu Deus, eu não estou acreditando", repetia a jovem em meio a crise de choro. Os colegas de confinamento precisaram se mobilizar para ajudar Hana a se recompor e deixar a casa. "Você vai ver lá fora quanta gente te ama", disse Rízia. "Levanta essa cabeça", pediu Gabriela.

Além de produzir conteúdo para a internet atualmente, Hana participou posteriormente do 'De Férias com o Ex: Celebs'. Em entrevista ao Extra, ela afirmou que a passagem pelo BBB 19 foi importante para seu processo de amadurecimento.

Eu era só uma menina, aquela Hana não existe mais e hoje é só um fragmento da minha história. Era muito ingênua. Essa excitação de ir pro maior reality do mundo foi de fato um divisor de águas pra eu entender muito dos meus traumas. Ela me deu recursos pra amadurecer, Hana Khalil.

Beatriz vai dar trabalho para sair da casa?

Segundo a enquete do UOL na tarde desta quinta-feira (11), Bia já tem mais 70% dos votos para deixar a casa. No entanto, durante a madrugada, a sister revelou para Alane e Isabelle que 'não se vê saindo da casa' até a grande final.

Eu não sei explicar, é um fogo, uma chama, um negócio que eu não aceito passar pela aquela porta antes do dia 16!, Beatriz.