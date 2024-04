'Gosto de me relacionar com outras pessoas fofoqueiras', diz MC Binn

MC Binn, 17º eliminado do BBB 24 (Globo), participou do BBB - A Eliminação (Multishow), com Ana Clara, e confessou que gosta de se relacionar com outras pessoas fofoqueiras.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No programa, Ana Clara relembrou algumas fofocas criadas por Binn no BBB 24: "Quero que você me diga, com toda a falta de respeito do mundo, você é uma pessoa fofoqueira na vida?"

O funkeiro foi sincero na resposta: "Ah, eu sou, né. É meu jeito. Gosto de me relacionar com outra pessoa que é fofoqueira também. Se ela quiser contar algo de alguém ou falar mal de alguém, eu sou totalmente ouvinte."

Ana Clara brincou: "Então, você coleta informações..."

Eu coleto informações e repasso para quem precisa ser informado. Eu sou fofoqueiro na vida. É legal falar mal dos outros, às vezes você não tem nada para fazer e está ali tomando um café, uma cerveja. Tem que ter assunto para falar! MC Binn

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 20º Paredão? Resultado parcial Total de 1448870 votos 71,84% Beatriz 19,57% Davi 8,59% Isabelle Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1448870 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash