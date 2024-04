MC Binn sobre futuro com Giovanna: 'Há uma chance de continuarmos juntos'

MC Binn confessou que espera continuar o relacionamento com Giovanna após o BBB 24 (Globo). Em entrevista, o cantor destacou que não tem intenção de buscar seu affair fora da casa e comentou como a mãe vê a relação com a nutricionista.

O funkeiro pretende continuar o relacionamento com Giovanna fora do BBB. "É alguém que pude conhecer bem. Lembra daquele vídeo do ratinho seguindo o cheiro do queijo? Quando ela passava o perfume, eu seguia o rastro. Aqui fora tudo é uma loucura, mas há, sim, uma chance de continuarmos juntos. Estamos discutindo muitas questões e nos entendendo. Gosto da companhia dela, então existe essa possibilidade, até porque também quero", admitiu ao Play do Globo.

Ele negou que vai procurar a pessoa que tinha sentimentos fora da casa: "Não tenho vontade de procurar a pessoa que disse que gostava. Tinha acendido uma luz, mas, quando a gente sai, é muita coisa para pensar. Não fui atrás de falar com a pessoa, nem pretendo ir. Estou num momento muito neutro do meu sentimento por ela. Saí do BBB entendendo meus sentimentos e estou em um momento de me permitir gostar de outra pessoa. Quando a gente está nessa fase, tudo que está aqui dentro está mudando. Hora de se apaixonar por pessoas novas".

MC Binn declarou que a mãe apoia o casal: "Acho que, com quem eu estiver, minha mãe vai torcer. Para ser sincero, acho que ela torce mais para eu ficar com a Giovanna. Ela fica defendendo a Giovanna, falando comigo... minha mãe é uma torcedora de GiBin".

