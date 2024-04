Fãs notam detalhe inusitado em mão de Lulu Santos em festa do BBB 24

Lulu Santos cantou na festa do top 5 do BBB 24 (Globo) e chamou a atenção dos fãs no show.

O que aconteceu

O cantor tinha nomes escritos na mão. Ele fez uma espécie de "cola" com o nome dos participantes.

Nas redes sociais, espectadores comentaram sobre a situação. No X (antigo Twitter), alguns brincaram, enquanto outros criticaram a postura do famoso.

E o Lulu Santos que estava com uma cola na mão escrito o nome dos brothers 🗣️ -- Emma Ofem (@Ofememma) April 11, 2024

Tanto cantor que gosta de bbb aí eles chamam esse aí que não assiste e as músicas nem combinam.



Vai entender -- Tio dos Realitys (@otiodosrealitys) April 11, 2024

Claro, imagina ser Lulu Ssntos e ver bbb -- arabella (@sgpoetics) April 11, 2024

Pra não ter perigo de esquecer ninguém...

Pra não ser cancelado. Rsrs -- Bruna Sampaio (@Sa64459431Bruna) April 11, 2024

A Ana Maria toda vez que vai entrevistar o eliminado -- COWBOY jota (@19jotajota91) April 11, 2024

Kkkk, esse assiste mesmo -- Elizabete (@BeteRsantos) April 11, 2024

