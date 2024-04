Banda preferida de Bowie vem ao Brasil; líder relembra encontro com o ídolo

O Brasil vai ter a chance de ver pela primeira vez a banda americana que David Bowie (1947-2016) declarou ser a sua favorita. The Dandy Warhols, que faz show único em São Paulo, no dia 13 de junho, no Carioca Club, relembrou o encontro com o ídolo em entrevista à revista inglesa "NME", em março.

O que aconteceu

O líder do Dandy Warhols, Courtney Taylor-Taylor, contou como foi a aproximação com Bowie, no festival Glastonbury, em 2000. "Não tenho ideia do que aconteceu naquele dia. As horas desapareceram da minha memória. Mas fomos convidados a assistir ao show de David Bowie na lateral do palco", explicou.

Segundo ele, durante a apresentação do cantor, a tecladista e baixista do Dandy Warhol, Zia McCabe, começou a soprar bolhas de sabão em direção ao palco de Bowie. Foi quando alguém da equipe de Bowie mandou parar com aquilo. Mas, na música seguinte, a mesma pessoa veio e gritou: "Bowie amas as bolhas! Precisamos de mais bolhas!".

Zia McCab, tecladista e baixista do The Dandy Warhols, que faz show em São Paulo no dia 13/6 Imagem: Aldara Zarraoa/Redferns/Getty Images

Foi o início de uma grande amizade. "Sempre que David estava em Nova York, ele vinha aos nossos shows. Ele e Philip Glass possuíam um estúdio em Midtown, e Bowie nos deixava usar de graça. Foi onde gravamos nosso quarto álbum, 'Welcome to the Monkey House', e trabalhamos juntos com ele nisso. Acima do aparelho de telefone, se você puxasse um dos discos de platina de Philip Glass para o lado, o número do traficante de maconha dos Beastie Boys estava lá. David nos pegou ligando para ele um dia e achou isso muito legal."

Ele era como um mago, mas relutava em dar conselhos. Quando descobrimos que éramos a banda favorita de David Bowie, foi como se Deus tivesse vindo até mim e dito: 'Courtney, eu queria te dizer, você estava certo o tempo todo. Toda aquela merda que você passou no ensino médio — eles estavam errados e você estava certo'. Courtney Taylor-Taylor, The Dandy Warhols

Brent DeBoer, baterista do The Dandy Warhols Imagem: Aldara Zarraoa/Redferns/Getty Images

Bowie e The Dandy Warhols trabalharam juntos também depois de Glastonbury. Foi quando a banda passou a abrir os shows da "A Reality Tour", de Bowie.

Com David, eu nunca soube realmente do que ele estava falando. Mas acho que ele estaria tentando fazer piadas. É como um tio estranho. Quando você tem 12 anos e seu tio está tentando se relacionar com você e você meio que quer que ele vá embora porque você não entende do que ele está falando. Para ser 100% honesto, isso é para mim a sensação de estar com David Bowie. Courtney Taylor-Taylor

Courtney Taylor-Taylor, The Dandy Warhols, banda que abriu shows e se tornou amiga de David Bowie Imagem: Naomi Rahim/WireImage/Getty Images

Outro momento marcante foi quando, em um show, Bowie fez um elogio para todo mundo ouvir. Ele disse ao microfone: "A única outra vez na minha carreira em que permiti que outra banda subisse no meu palco foi há 30 anos, e essa pessoa foi Lou Reed. Há um mês, quando perguntei a Courtney que música ele queria tocar comigo, ele escolheu a mesma música que escolhi há 30 anos com Lou Reed. Senhoras e senhores, 'White Light/ White Heat'", e juntos cantaram a clássica faixa do Velvet Underground.

O novo álbum dos Dandy Warhols, "Rockmaker", saiu no dia 15 de março. É a turnê desse disco que os brasileiros vão ver.

The Dandy Warhols

Quando: 13/6, às 19h

Onde: Carioca Club (r. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, São Paulo, SP)

Quanto: de R$ 200 (pista, meia) a R$ 520 (camarote, inteira) - 1º lote

Ingressos à venda pelo site do Clube do Ingresso.